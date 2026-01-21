पानीपत में दिनदहाड़े बीच सड़क युवक पर चाकुओं से हमला, पुरानी रंजिश के बदले में वारदात

हरियाणा के पानीपत में बीच सड़क एक युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला किया गया. हमलावरों ने युवक को चारों ओर से घेरकर चाकुओं से गोद दिया और मौके से फरार हो गए. वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई. बताया जा रहा है कि हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया. कुछ दिन पहले घायल युवक और हमलावरों के बीच कहासुनी हुई थी, उसी विवाद का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया गया. स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद चल रहा था और तनाव बना हुआ था. हमलावरों ने योजनाबद्ध तरीके से इस हमले को अंजाम दिया.

हमलावरों ने युवक को बीच सड़क रोककर चारों ओर से घेर लिया और चाकुओं से गोद दिया. वारदात इतनी तेजी से हुई कि युवक को बचने का मौका नहीं मिला. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावर पहले से ही युवक का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही वह उस रास्ते से गुजरा, उन्होंने हमला कर दिया.

गंभीर घायल, हालत नाजुक

हमले में गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों की मदद से पानीपत के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. अस्पताल सूत्रों के अनुसार, युवक के शरीर पर कई जगह चाकू के गहरे घाव हैं और उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों की टीम उसकी स्थिति पर लगातार नजर रख रही है.

घटना के बाद घायल युवक के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. परिवार वालों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि यह जानलेवा हमला था.

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस आसपास के CCTV फुटेज खंगाल रही है और फरार हमलावरों की तलाश जारी है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई है, जो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने में जुटी है.

पुलिस आसपास के इलाके में लगे CCTV कैमरों के फुटेज को खंगाल रही है. उम्मीद है कि इससे हमलावरों की पहचान करने में मदद मिलेगी. पुलिस सूत्रों के अनुसार, कुछ CCTV कैमरों में वारदात के समय की तस्वीरें कैद हुई हैं, जिनका विश्लेषण किया जा रहा है.

इलाके में सनसनी

इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है. स्थानीय लोगों में डर का माहौल है और वे पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. स्थानीय निवासियों ने कहा कि बीच सड़क इस तरह की वारदात होना बेहद चिंताजनक है और प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए.

जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद

पुलिस को उम्मीद है कि CCTV फुटेज और स्थानीय लोगों के बयानों के आधार पर जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी. पुलिस ने आसपास के इलाकों में नाकाबंदी भी की है और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश जारी है.