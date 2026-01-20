कैथल में 9 साल की बच्ची बनी मां? अब पुलिस ने वायरल वीडियो का बताया असली सच

सोशल मीडिया पर नो साल की बच्ची के मां बनने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें दिखाया जा रहा है कि अस्पताल में बच्ची की गोद में एक छोटी बच्ची है. जिसे कैथल सिटी थाने की थाना प्रभारी गीता अपना अनुभव साझा करती हुई दिखाई दे रही हैं. वीडियो में बताया जा रहा है कि लड़की के भाई ने ही अपनी बहन के साथ गलत काम किया है. हालांकि अब कैथल पुलिस ने वीडियो का खंडन किया है.

क्या है सच्चाई?

दरअसल, यह वीडियो 5 मार्च 2025 का है जहां कैथल में एक निजी यूनिवर्सिटी (NIILM) में लॉ स्टूडेंट के सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है.जिसमें थाना प्रभारी गीता लॉ स्टूडेंट के साथ अपना इन्वेस्टीगेशन अनुभव साझा कर रही हैं.

पुलिस ने क्या बताया?

नौ साल की बच्ची के मां बनने की घटना को कैथल से जोड़कर दिखाया जा रहा है. असल में इस वायरल वीडियो का कैथल जिले से कोई संबंध नहीं है. वहीं कैथल पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते डीएसपी ललित यादव ने एक वीडियो सांझा करते हुए सफाई दी है.

वायरल वीडियो का कैथल जिले से कोई संबंध नहीं है. कैथल पुलिस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करती और वायरल वीडियो पर कैथल पुलिस संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई करेगी.

पुलिस ने नहीं की पुष्टि

पुलिस अधिकारी ललित कुमार ने ये भी बताया, "सोशल मीडिया पर एक 9 साल की बच्ची के मां बनने के संबंध में एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो को कैथल का बताया जा रहा है. इसको लेकर हमने संज्ञान लिया और जानकारियां जुटाईं तो पता चला कि ये वीडियो न तो कैथल से संबंधित है और न हम इसकी पुष्टि करते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "ये जो भ्रामक खबर फैलाई जा रही है ये बिल्कुल असत्य है. इस वीडियो का कैथल से कोई ताल्लुक नहीं है और अगर कुछ होता भी है तो हम निश्चित रूप से आगे की कार्रवाई करेंगे."