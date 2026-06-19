पानीपत: प्यार में रोड़ा बने पति की पत्नी-भतीजे ने मिलकर की थी हत्या, ऐसे खुला मर्डर का राज

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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाPanipat News: प्यार में रोड़ा बने पति की पत्नी-भतीजे ने मिलकर की थी हत्या, ऐसे खुला मर्डर का राज

Panipat News: प्यार में रोड़ा बने पति की पत्नी-भतीजे ने मिलकर की थी हत्या, ऐसे खुला मर्डर का राज

Panipat News In Hindi: पानीपत में ब्लाइंड मर्डर केस का सनसनीखेज खुलासा हुआ है. पत्नी ने प्रेमी भतीजे के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची. दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

Written By : सुमित भारद्वाज, पानीपत |  Updated at : 19 Jun 2026 10:45 PM (IST)
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हरियाणा के पानीपत जिले के गढ़सरनाई गांव में हुई मदन हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है. इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि मृतक की पत्नी पिंकी ने अपने ही भतीजे विशाल के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

थाना सेक्टर 13/17 प्रभारी सब इंस्पेक्टर दलबीर ने बताया कि मृतक मदन की मां केला देवी ने पुलिस को शिकायत दी थी. शिकायत में उन्होंने बताया था कि 7 जून की रात मदन खाना खाने के बाद घर में सो गया था. देर रात करीब ढाई बजे मदन के फोन से उनके पास कॉल आई और बताया गया कि मदन की तबीयत खराब है और वह बोल नहीं रहा.

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सूचना मिलने पर वह अपने बड़े बेटे राजेंद्र के साथ मौके पर पहुंचीं. वहां बरामदे में चारपाई पर मदन का शव पड़ा मिला. उसके सिर और शरीर पर चोट के निशान थे. परिवार के लोग उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

जांच में पत्नी पर गया शक

पुलिस ने मामले की हर एंगल से जांच की. पूछताछ के दौरान मृतक की पत्नी पिंकी के बयान संदिग्ध लगे. जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने पूरी साजिश का खुलासा कर दिया.

पिंकी ने बताया कि उसने अपने जेठ के बेटे विशाल के साथ मिलकर पति की हत्या की थी. इसके बाद पुलिस ने विशाल को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां उसने भी हत्या में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली.

पुलिस पूछताछ में पिंकी ने बताया कि उसका पति मदन शराब पीकर अक्सर उसके और बेटे के साथ मारपीट करता था. इसी दौरान उसकी बातचीत जेठ के बेटे विशाल से होने लगी. धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए.

कुछ समय बाद मदन को दोनों पर शक हो गया. इसी बात को लेकर मदन और विशाल के बीच मारपीट भी हुई थी. इसके बाद दोनों ने मिलकर मदन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई.

पहले खीर में मिलाई नींद की गोलियां

पुलिस के मुताबिक, साजिश के तहत विशाल नींद की गोलियां और कीटनाशक दवा लेकर आया था. 7 जून की रात पिंकी ने खीर में नींद की गोलियां मिलाकर मदन को खिला दीं. गोलियों के असर से मदन बेसुध हो गया.

रात करीब 11:15 बजे पिंकी ने विशाल को फोन कर बताया कि योजना के मुताबिक उसने गोलियां खिला दी हैं. इसके बाद विशाल आधी रात के बाद छत के रास्ते घर में दाखिल हुआ.

पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने मदन को सहारा देकर बरामदे में चारपाई पर लिटाया और उसके हाथ-पैर बांध दिए. मदन नशे की हालत में था और ठीक से बोल नहीं पा रहा था.

इसके बाद विशाल ने उसका मुंह दबा लिया और पिंकी ने उसके मुंह में कीटनाशक दवा डाल दी. जब मदन ने विरोध करने की कोशिश की तो विशाल ने लोहे की पाइप से उसके सिर पर हमला कर दिया. बेहोश होने के बाद उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई.

बेटे को भी किया गुमराह

हत्या के बाद विशाल अपने घर चला गया और वारदात में इस्तेमाल सामान छिपा दिया. वहीं पिंकी ने किसी को शक न हो इसलिए रोने का नाटक किया. आवाज सुनकर जब बेटा जाग गया तो उसने उसे बताया कि उसके पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई है और ताऊ को फोन करने के लिए कहा.

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पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल रस्सी और कीटनाशक दवा बरामद कर ली है. दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया. अदालत ने आरोपी पिंकी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है, जबकि आरोपी विशाल को आगे की पूछताछ के लिए एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

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Published at : 19 Jun 2026 10:45 PM (IST)
Tags :
Panipat News HARYANA NEWS CRIME NEWS
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