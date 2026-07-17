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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाGurugram News: गुरुग्राम में घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन, 13 बांग्लादेशी नागरिक किए गए डिपोर्ट

Gurugram News: गुरुग्राम में घुसपैठियों पर बड़ा एक्शन, 13 बांग्लादेशी नागरिक किए गए डिपोर्ट

Gurugram News Hindi: गुरुग्राम पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 17 Jul 2026 10:59 AM (IST)
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गुरुग्राम पुलिस ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है. अपराध शाखा सेक्टर-39 की टीम द्वारा पहचान किए गए 13 बांग्लादेशी नागरिकों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत उनके देश वापस भेजने यानी डिपोर्टेशन के लिए गुरुग्राम पुलिस की एस्कॉर्ट टीम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई है.

दरअसल, बीते महीने गुरुग्राम पुलिस ने गुरुग्राम से सभी को पकड़ा था, जिसके बाद सभी को डिपोर्टेशन के लिए भेजा गया. आपको बता दें कि अपराध शाखा सेक्टर-39 की टीम ने विशेष चेकिंग अभियान के दौरान पहचान की थी. न्यू दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस से सभी नागरिकों को पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन ले जाया जाएगा.

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संदिग्ध नागरिकों की सूचना पुलिस को देने की अपील

इसके बाद मालदा टाउन से निर्धारित प्रक्रिया के तहत भारत-बांग्लादेश सीमा पर अधिकारियों को सौंपा जाएगा. इसके अलावा झुग्गी-झोपड़ियों, कॉलोनियों, किराए के मकानों, औद्योगिक क्षेत्रों और होटलों में दस्तावेजों की जांच जारी है. हालांकि, गुरुग्राम पुलिस ने संदिग्ध विदेशी नागरिकों की सूचना 112 पर देने की अपील नागरिकों से की है, साथ ही किराएदारों और कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराने की अपील की है.

विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए चल रहा अभियान

एसीपी क्राइम नवीन शर्मा के मुताबिक, गुरुग्राम में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए विशेष चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है. इस अभियान के दौरान झुग्गी-झोपड़ियों, कॉलोनियों, किराए के मकानों, औद्योगिक क्षेत्रों और होटलों में रह रहे लोगों के दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है. जिन व्यक्तियों के दस्तावेज संदिग्ध पाए जाते हैं या जो भारत में वैध रूप से रहने के प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है.

अभियान के तहत 13 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान

इसी अभियान के तहत अपराध शाखा सेक्टर-39 की टीम ने 13 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की थी, जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे. यह टीम सभी 13 बांग्लादेशी नागरिकों को न्यू दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस के माध्यम से पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन तक सुरक्षित पहुंचाएगी. वहां से निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार उन्हें भारत-बांग्लादेश सीमा पर संबंधित अधिकारियों को सौंपा जाएगा.

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About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 17 Jul 2026 10:59 AM (IST)
Tags :
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