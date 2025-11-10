पानीपत: टेक्सटाइल फैक्ट्री में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान, सामने आई वजह

पानीपत के पसीना रोड स्थित ओम बालाजी टेक्सटाइल फैक्ट्री में रविवार देर रात भीषण आग लग गई. आग लगने का प्रारंभिक कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसके बाद एक धमाका हुआ और आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया.

इस भीषण अग्निकांड में फैक्ट्री में रखा करोड़ों रुपये का तैयार कपड़ा, कच्चा और तैयार धागा, रस्सी और कीमती मशीनें, सब कुछ जलकर राख हो गया.

ड्यूटी खत्म होते ही लगी आग, जानी नुकसान टला

फैक्ट्री संचालक हरिओम गुप्ता के अनुसार, आग लगने की घटना रविवार (9 नवंबर) रात करीब पौने 9 बजे हुई. गनीमत यह रही कि उस समय फैक्ट्री में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था. सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा चुके थे, जिससे एक बड़ा जानी नुकसान होने से टल गया.

कर्मचारियों द्वारा ही फैक्ट्री संचालकों को आग लगने की सूचना फोन पर दी गई.

देरी से मिली मदद, 13 घंटे बाद भी आग बेकाबू

फैक्ट्री संचालक हरिओम गुप्ता ने बताया, "हमें जैसे ही आग की सूचना मिली, हमने तुरंत दमकल विभाग को फोन किया. मौके पर दमकल की आठ गाड़ियां पहुंचीं, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी और अधिकांश माल जल चुका था."

उन्होंने बताया कि आग लगे हुए करीब 13 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन आग पर अब तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है.

फैक्ट्री संचालक हरि ओम गुप्ता ने कहा, "पानीपत में कई जगह आग लगने की वजह से हमें दमकल विभाग की गाड़ियां देरी से मिलीं. इसी वजह से आग ज्यादा फैल गई और अब तक भी आग पर पूर्ण रूप से काबू नहीं पाया गया है."

फैक्ट्री संचालक के भाई अमित ने भी नुकसान की पुष्टि की और बताया कि सब कुछ जलकर खाक हो गया है.

दो दिन में आग की तीसरी बड़ी घटना

पानीपत में पिछले दो दिनों में यह आग लगने की तीसरी बड़ी घटना है. शहर में एक साथ कई जगहों पर आग की घटनाओं के कारण दमकल विभाग पर भी भारी दबाव है. फिलहाल, पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को पूरी तरह बुझाने का प्रयास जारी है.