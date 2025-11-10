हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत: टेक्सटाइल फैक्ट्री में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान, सामने आई वजह

पानीपत: टेक्सटाइल फैक्ट्री में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान, सामने आई वजह

Panipat Textile Factory Fire: पानीपत में ओम बालाजी टेक्सटाइल फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लगी, जिससे करोड़ों का माल जलकर राख हो गया. ड्यूटी खत्म होने के कारण कोई जनहानि नहीं हुई.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 10 Nov 2025 07:01 PM (IST)
Preferred Sources

पानीपत के पसीना रोड स्थित ओम बालाजी टेक्सटाइल फैक्ट्री में रविवार देर रात भीषण आग लग गई. आग लगने का प्रारंभिक कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, जिसके बाद एक धमाका हुआ और आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया.

इस भीषण अग्निकांड में फैक्ट्री में रखा करोड़ों रुपये का तैयार कपड़ा, कच्चा और तैयार धागा, रस्सी और कीमती मशीनें, सब कुछ जलकर राख हो गया.

ड्यूटी खत्म होते ही लगी आग, जानी नुकसान टला

फैक्ट्री संचालक हरिओम गुप्ता के अनुसार, आग लगने की घटना रविवार (9 नवंबर) रात करीब पौने 9 बजे हुई. गनीमत यह रही कि उस समय फैक्ट्री में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था. सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी खत्म करके अपने घर जा चुके थे, जिससे एक बड़ा जानी नुकसान होने से टल गया.

कर्मचारियों द्वारा ही फैक्ट्री संचालकों को आग लगने की सूचना फोन पर दी गई.

देरी से मिली मदद, 13 घंटे बाद भी आग बेकाबू

फैक्ट्री संचालक हरिओम गुप्ता ने बताया, "हमें जैसे ही आग की सूचना मिली, हमने तुरंत दमकल विभाग को फोन किया. मौके पर दमकल की आठ गाड़ियां पहुंचीं, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी और अधिकांश माल जल चुका था."

उन्होंने बताया कि आग लगे हुए करीब 13 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन आग पर अब तक पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया है.

फैक्ट्री संचालक हरि ओम गुप्ता ने कहा, "पानीपत में कई जगह आग लगने की वजह से हमें दमकल विभाग की गाड़ियां देरी से मिलीं. इसी वजह से आग ज्यादा फैल गई और अब तक भी आग पर पूर्ण रूप से काबू नहीं पाया गया है."

फैक्ट्री संचालक के भाई अमित ने भी नुकसान की पुष्टि की और बताया कि सब कुछ जलकर खाक हो गया है.

दो दिन में आग की तीसरी बड़ी घटना

पानीपत में पिछले दो दिनों में यह आग लगने की तीसरी बड़ी घटना है. शहर में एक साथ कई जगहों पर आग की घटनाओं के कारण दमकल विभाग पर भी भारी दबाव है. फिलहाल, पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग को पूरी तरह बुझाने का प्रयास जारी है.

Input By : सुमित भारद्वाज
और पढ़ें
Published at : 10 Nov 2025 07:01 PM (IST)
Tags :
Panipat News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', तुर्किए में फेल हुई बातचीत तो शहबाज-मुनीर पर भड़के अफगान विदेश मंत्री मुतक्की
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', शहबाज-मुनीर पर क्यों भड़के मुतक्की?
महाराष्ट्र
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
बॉलीवुड
धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे सनी देओल, चेहरे पर दिखी मायूसी, टीम ने की अपील- 'दुआ करें'
धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे सनी देओल, चेहरे पर दिखी मायूसी, टीम ने की अपील- 'दुआ करें'
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: Tejashwi Yadav के नए आरोपों पर BJP ने दिया करारा जवाब! | NDA | RJD | Breaking
J&K Police Foil Major Terror Plot: IED बनाने में इस्तेमाल 2900 किलो सामग्री बरामद...अब तक 7 गिरफ्तार
Bihar Election 2025: चुनावी घमासान के बीच आतंक पर हिंदू-मुसलमान की कैसी है राजनीति? Tejashwi Yadav
Bulandshahr: थार पर चढ़कर नोट बरसाना बना पड़ा भारी, पुलिस ने काटा चालान | UP News
Bhopal Khushbu Murder Case: कासिम ने खुशबू को मार डाला! Love Jihad | MP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', तुर्किए में फेल हुई बातचीत तो शहबाज-मुनीर पर भड़के अफगान विदेश मंत्री मुतक्की
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', शहबाज-मुनीर पर क्यों भड़के मुतक्की?
महाराष्ट्र
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
इंडिया
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
'हमने अपने बारे में तैयार फेक वीडियो को देखा है...', जानिए किस मामले में चीफ जस्टिस ने ऐसा कहा?
बॉलीवुड
धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे सनी देओल, चेहरे पर दिखी मायूसी, टीम ने की अपील- 'दुआ करें'
धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे सनी देओल, चेहरे पर दिखी मायूसी, टीम ने की अपील- 'दुआ करें'
क्रिकेट
डिफेंडिंग चैंपियन RCB कर सकती है 5 बड़े खिलाड़ियों को रिलीज, लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम शामिल; देखें
डिफेंडिंग चैंपियन RCB कर सकती है 5 बड़े खिलाड़ियों को रिलीज, लिस्ट में कई चौंकाने वाले नाम शामिल; देखें
नौकरी
ONGC में काम करने का शानदार मौका, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन, ये कैंडिडेट्स ही कर सकते हैं बदलाव
ONGC में काम करने का शानदार मौका, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन, ये कैंडिडेट्स ही कर सकते हैं बदलाव
यूटिलिटी
खो गया है आधार कार्ड और नंबर भी नहीं याद? घर बैठे ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड
खो गया है आधार कार्ड और नंबर भी नहीं याद? घर बैठे ऐसे कर सकते हैं डाउनलोड
ट्रेंडिंग
नेताजी झोली फैलाकर मांग रहे थे नोटों की भीख! चाचा ने डाल दिए रुपये- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
नेताजी झोली फैलाकर मांग रहे थे नोटों की भीख! चाचा ने डाल दिए रुपये- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
Frankenstein Review: इस साल की सबसे बेहतरीन फिल्म | नेटफ्लिक्स पर फ्रेंकस्टीन
ENT LIVE
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
Predator: Badlands Review | रोमांचक एक्शन के बाद ज़बरदस्त एक्शन
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
Embed widget