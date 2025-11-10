आतंकी साजिश में लेडी डॉक्टर भी शामिल? संदिग्ध डॉक्टर मुजम्मिल की निशानदेही पर बड़ा खुलासा

फरीदाबाद में एक सनसनीखेज आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है. जम्मू-कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल की पूछताछ में अब नए-नए राज सामने आ रहे हैं. मुजम्मिल फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में सीनियर डॉक्टर के पद पर कार्यरत था और बीते साढ़े तीन साल से यूनिवर्सिटी के कैंपस में रह रहा था.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मुजम्मिल की निशानदेही पर एक स्विफ्ट कार बरामद की गई है, जो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत एक महिला डॉक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड है. इस कार से क्रिंकोब असॉल्ट राइफल, तीन मैगजीन और 83 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं. पुलिस को एक पिस्टल, दो पिस्टल मैगजीन, आठ राउंड और दो खाली खोखे भी मिले हैं. इस बरामदगी के बाद पुलिस ने महिला डॉक्टर से पूछताछ शुरू कर दी है.

कमरे से करीब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद

मुजम्मिल की निशानदेही पर पुलिस को फरीदाबाद के धौज इलाके में किराए पर लिए गए एक कमरे से करीब 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 20 टाइमर और 20 बैटरियां भी मिली हैं. पुलिस ने बताया कि विस्फोटक सामग्री आठ बड़े और चार छोटे सूटकेस में छिपाकर रखी गई थी. जांच में यह बात भी सामने आई है कि यह अमोनियम नाइट्रेट मुजम्मिल तक करीब 15 दिन पहले ही पहुंचाया गया था. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने यह कमरा केवल विस्फोटक सामग्री छिपाने के लिए किराए पर लिया था.

जैश-ए-मोहम्मद संगठन से डॉ.मुजम्मिल का कनेक्शन

जांच एजेंसियों के मुताबिक, डॉक्टर मुजम्मिल के जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन से संबंधों के पक्के सबूत मिले हैं. पूछताछ में उसने आतंकी गतिविधियों से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी हैं, जिनसे यह साफ होता जा रहा है कि फरीदाबाद में सक्रिय यह नेटवर्क बेहद गहरा और संगठित था.

यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही NIA

फिलहाल, फरीदाबाद पुलिस ने इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसियों (NIA) को भी सूचित किया है. यूनिवर्सिटी परिसर और उससे जुड़े कर्मचारियों से पूछताछ जारी है. सूत्रों के अनुसार, इस केस में कुछ और लोगों की शामिल होने के संकेत मिले हैं. यह खुलासा न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे यह स्पष्ट होता जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल और उसकी महिला सहयोगी आतंकी साजिश की एक बड़ी कड़ी थे, जिनका उद्देश्य किसी बड़े हमले की तैयारी करना था.

