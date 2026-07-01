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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाअंबाला बोरवेल हादसा: 21 घंटे बाद जिंदगी की जंग हार गया 4 साल का निर्भय, रेस्क्यू के बाद अस्पताल में मौत

अंबाला बोरवेल हादसा: 21 घंटे बाद जिंदगी की जंग हार गया 4 साल का निर्भय, रेस्क्यू के बाद अस्पताल में मौत

Ambala Borewell Accident: बच्चे को बाहर निकालने के लिए 21 घंटे तक अभियान चला. बाहर निकालने के बाद बच्चे को तत्काल अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 01 Jul 2026 09:45 AM (IST)
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हरियाणा के अंबाला जिले के धनौरा गांव में बोरवेल में गिरे चार वर्ष के बच्चे निर्भय को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है. बच्चे को बाहर निकालने के लिए 21 घंटे तक अभियान चला. बाहर निकालने के बाद बच्चे को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मेडिकल ऑफिसर डॉ. ऋषिपाल ने आईएएनएस से बातचीत में बताया कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑपरेशन के दौरान आप में से कई लोग सुबह से ही रेस्क्यू वाली जगह पर मौजूद थे.

कई घंटों की लगातार कोशिशों के बाद बच्चे को आखिरकार बाहर निकाला गया और तुरंत इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भेजा गया. रेस्क्यू वाली जगह पर ही हमने देखा कि बच्चे की हालत बहुत गंभीर थी. जब उसे अस्पताल लाया गया, तो हमने ईसीजी किया, जिससे पुष्टि हुई कि बच्चे की मौत हो चुकी थी. अब शव को मॉर्चरी में भेज दिया गया है.

एनडीआरएफ के अधिकारी ने दी यह जानकारी

एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भारतीय सेना के संयुक्त ऑपरेशन के बाद भी बच्चे को बचाया नहीं जा सका. एनडीआरएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अनिल कुमार ने आईएएनएस से बताया कि जैसा कि मैंने पहले बताया, सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि बच्चा पानी में डूबा हुआ था. एक और बड़ी चुनौती बोरवेल की गहराई थी. बच्चा बोरवेल की अंदरूनी दीवार से बुरी तरह फंसा हुआ था. बच्चे के शरीर और बोरवेल की दीवार के बीच लगभग कोई जगह नहीं थी, यहां तक कि उसके हाथ और दीवार के बीच भी इतनी जगह नहीं थी.

बच्चे के चाचा ने क्या कहा?

मृतक निर्भय के चाचा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रशासन ने हमें पूरा सहयोग दिया. गांव वालों, पुलिस, सेना और सभी रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन के दौरान हमारी मदद की. गांव वालों ने भी पूरे दिल से सहयोग किया.

बता दें कि हरियाणा के अंबाला जिले के धनौरा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई थी, जब एक चार वर्षीय निर्भय खेलते समय खुले बोरवेल में गिर गया था. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस-प्रशासन, भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं. बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया गया. लेकिन उसको बचाया नहीं जा सका.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 01 Jul 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
Haryana Police Ambala News HARYANA NEWS
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