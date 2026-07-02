पानीपत में भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट, पत्थर की ओखली से कुचला चेहरा; घटना CCTV में कैद

हरियाणा के पानीपत से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है. यहां एक भतीजे ने अपने ही चाचा की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी ने गली में चाचा को घेरकर पहले उनके साथ मारपीट की. इसके बाद उन्हें जमीन पर गिरा दिया और बड़े पत्थर से बार-बार उनका चेहरा कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया.

घटना खोतापुरा (डेरा मन्चुरी) गांव की है. पूरी वारदात गली में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी अपने चाचा के साथ मारपीट कर चुका था. उस मामले की शिकायत पुलिस में भी की गई थी, जिसके बाद से वो रंजिश रखे हुए था. पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

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घात लगाकर किया चाचा पर हमला

घटना की सूचना थाना सेक्टर 13-17, पानीपत पुलिस को दी गई थी. मृतक की पत्नी द्वारा दर्ज की गई शिकायत में गांव खोतपुरा स्थित डेरा मन्चुरी निवासी कविता ने बताया कि मंगलवार, 30 जून की रात करीब 8 बजे उसके पति सुशील कुमार अपने घर लौट रहे थे. जैसे ही वह भानीराम के मकान के पास पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए बैठे उनके भतीजे अभिषेक उर्फ बंदर ने उनका रास्ता रोक लिया. इसके बाद आरोपी ने अपने चाचा के साथ लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी.

जमीन पर गिरा पत्थर की ओखल से कुचला चेहरा

मारपीट के दौरान सुशील गली में गिर पड़े. इसके बाद आरोपी अभिषेक ने पास में रखी पत्थर की भारी ओखल उठाई और उनके सिर व चेहरे पर तीन-चार बार ताबड़तोड़ वार किए. गंभीर चोट लगने से सुशील का चेहरा बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. अधिक खून बहने के कारण उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

पुरानी रंजिश का लिया बदला

मृतक की पत्नी कविता ने पुलिस को बताया कि अभिषेक अपने चाचा से पुरानी रंजिश रखता था. इससे पहले भी उसने सुशील के साथ झगड़ा और गाली-गलौज की थी. उस समय परिवार ने डायल-112 पर शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस में शिकायत किए जाने के बाद से ही आरोपी अपने चाचा से खुन्नस रखे हुए था और बदला लेने की फिराक में था. इसी रंजिश के चलते उसने मंगलवार रात इस वारदात को अंजाम दिया.

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