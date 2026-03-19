पानीपत: एक चूक और जिंदगी खत्म, बारिश के बीच ट्रैक पार करते समय ट्रेन की चपेट में आया व्यक्ति

पानीपत में अपनी बहन से मिलने फरीदाबाद से आए एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई. हादसा लघु सचिवालय के पीछे रेलवे लाइन पर उस समय हुआ जब व्यक्ति बारिश के बीच ट्रैक पार करने की कोशिश कर रहा था. हादसे के बाद जीआरपी मौके पर पहुंची. मौके पर सभी आवश्यक कार्रवाई करने के बाद शव को सिविल अस्पताल भिजवाया गया. साथ ही सूचना के बाद पहुंचे मृतक के परिजनों को पोस्टमॉर्टम के बाद शव सौंप दिया है.

तेज बारिश में गुजर रही एक ट्रेन की चपेट में आया मृतक

जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 47 साल के संदीप शर्मा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से फरीदाबाद का रहने वाला था. पुलिस जांच में सामने आया कि कल शाम जब यह हादसा हुआ, उस वक्त तेज बारिश हो रही थी. संदीप एक ऑटो का पीछा करते हुए पैदल चल रहा था और इसी दौरान वह अचानक डाउन लिंक रेलवे ट्रैक पर चढ़ गया. उसी समय वहां से गुजर रही एक तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

जीआरपी (GRP) और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं

हादसे की सूचना मिलते ही जीआरपी (GRP) और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. पुलिस को मृतक की जेब से एक मोबाइल फोन और कुछ जरूरी दस्तावेज बरामद हुए, जिनके आधार पर उसकी शिनाख्त संदीप शर्मा के रूप में की गई. पुलिस ने तुरंत मृतक के परिजनों से संपर्क कर उन्हें इस दुखद घटना की जानकारी दी.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पानीपत के सामान्य अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया था. आज पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की और शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के हवाले कर दिया है. बहन के घर खुशी-खुशी आए भाई की इस तरह अचानक मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है.