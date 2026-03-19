Haryana News: हरियाणा के जींद जिले से एक दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक व्यक्ति ने मामूली झगड़े को लेकर अपनी दो पत्नियों पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. इस हमले में उसकी पहली पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई. पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है और आरोपी पति की तलाश जारी है.

घटना के पीछे के कारणों के बारे में पता चला है कि व्यक्ति अपनी पहली पत्नी के बच्चा न होने को लेकर रोजाना झगड़ा करता था. मंगलवार को भी इसी बात को लेकर विवाद हुआ और पत्नी ने अपनी नाराजगी जाहिर की. इसी नाराजगी के चलते पति ने अचानक कुल्हाड़ी उठाकर अपनी पहली पत्नी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत मौके पर ही हो गई.

दूसरी पत्नी पर भी हुआ हमला

पहली पत्नी की हत्या के दौरान जब दूसरी पत्नी लड़ाई को रोकने आई, तो आरोपी ने उसी पर भी हमला कर दिया. इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गई. घायल महिला को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना के बाद आरोपी फरार हो गया और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

मौके पर पहुंचे चौकी इंचार्ज दिलबाग सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि आरोपी ने अपनी दोनों पत्नियों पर तेजधार हथियार से हमला किया है. पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और वहां पहली पत्नी को मृत तथा दूसरी को गंभीर रूप से घायल पाया.

पुलिस ने घटनास्थल से सभी आवश्यक सबूत जुटाने के लिए विशेष जांच टीम गठित की है. आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं. परिवार को इस दुखद घटना की जानकारी दे दी गई है और पुलिस ने आश्वस्त किया है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर न्याय सुनिश्चित किया जाएगा.