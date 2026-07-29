यमुनानगर: 11 साल की रेप पीड़िता ने बच्ची को दिया जन्म

हरियाणा के यमुनानगर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है. यहां महज 11 साल की एक स्कूली छात्रा, जो रेप का शिकार हुई थी, उसने यमुनानगर के सिविल अस्पताल में एक बच्ची को जन्म दिया है. अस्पताल प्रशासन और CMO (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) के मुताबिक, पीड़िता का सामान्य प्रसव (Normal Delivery) हुआ है. राहत की बात यह है कि जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अगले दो से तीन दिनों के भीतर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है.

मई महीने में सामने आया था मामला

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत तब हुई जब पीड़िता के परिजनों ने मई महीने में छछरौली थाने में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस जांच में सामने आया था कि शिकायत दर्ज कराते समय यह मासूम बच्ची लगभग सात महीने की गर्भवती थी. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की पहचान की, जो छछरौली क्षेत्र की ही एक फार्मेसी कंपनी के मालिक का ड्राइवर है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और फिलहाल वह न्यायिक हिरासत (जेल) में है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई लगातार जारी है.

'कुचुपुचु इस्तीफा दे दो', लोकसभा में Gen-Z के अंदाज का जिक्र

महिला पुलिसकर्मी ने निभाई अहम भूमिका

इस मुश्किल घड़ी में छछरौली थाने की महिला पुलिसकर्मी मंजीत कौर ने इंसानियत की बेहतरीन मिसाल पेश की. उन्होंने पूरे घटनाक्रम के दौरान पीड़िता की एक मां की तरह देखभाल की और उसकी सुरक्षित डिलीवरी कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

अब सभी की नजरें अदालत पर

भले ही पीड़िता और नवजात बच्ची स्वस्थ हैं, लेकिन इस घटना ने पूरे समाज और सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इतनी छोटी सी बच्ची के साथ हुए इस जघन्य अपराध और उसने जो मानसिक व शारीरिक पीड़ा झेली है, उसकी भरपाई आखिर कैसे होगी? फिलहाल, पीड़ित परिवार और समाज की नजरें अब अदालत की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हैं, ताकि मासूम को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और दरिंदे को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके.

पानीपत के पार्क अस्पताल पर बड़ा आरोप, पैर की चोट की जगह दिल का ऑपरेशन; महिला की मौत