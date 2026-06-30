हापुड़: बिस्मिल्लाह ढाबे पर मुस्लिम युवक की हत्या, आरोपी फरार, तलाश में जुटी पुलिस

हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर 29 जून की शाम एक सनसनीखेज वारदात से उस समय हड़कंप मच गया. जब तीस वर्षीय युवक मोहसिन बस से गाजियाबाद जा रहा था. इस दौरान बस गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के हाईवे पर 'न्यू बिस्मिल्लाह ढाबा' पर रुकी. जहां कार सवार कुछ हमलावरों ने मोहसिन पर लाठी-डंडों से ताबड़तोड़ हमला बोल दिया. हमले से ढाबे पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोगों ने जब बीच बचाव किया तो हमलावर मौके से फरार हो गए.

घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप

घटना की सूचना मिलते ही थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने तत्काल घायल युवक मोहसिन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. मिली जानकारी के अनुसार, इलाज के दौरान डॉक्टरों ने व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया. जिसके बाद इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया.

डॉक्टरों ने युवक को मृत किया घोषित

गढ़मुक्तेश्वर सीओ राहुल यादव के मुताबिक, 29 जून की शाम को घटना की सूचना मिली कि गढ़ क्षेत्र के सरूरपुर में दिल्ली की तरफ जा रही एक बस न्यू बिस्मिल्लाह ढाबा पर खाने-पीने के लिए रुकी. कार सवार कुछ लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट की. पुलिस द्वारा तत्परता से युवक को अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां से मेरठ रेफर किया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया गया.मृतक की पहचान मोहसिन, निवासी जनपद बिजनौर के रूप में हुई.

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आरोपियों की तलाश जारी

सीओ ने बताया कि शुरूआती जांच में सामने आया है कि घटना में संलिप्त अपराधी मृतक के गांव के ही रहने वाले हैं, जिनसे मृतक का पूर्व से ही जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दो टीमों का गठन किया गया है. इस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है.

फिलहाल, पुलिस घटना के बाद न्यू बिस्मिल्लाह ढाबा और हाईवे के टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से हमलावरों की तलाश में जुट गई है. पुलिस की दो विशेष टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं. पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही सभी आरोपी कानून के शिकंजे में होंगे.