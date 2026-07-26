#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत के पार्क अस्पताल पर बड़ा आरोप, पैर की चोट की जगह दिल का ऑपरेशन; महिला की मौत

पानीपत के पार्क अस्पताल पर बड़ा आरोप, पैर की चोट की जगह दिल का ऑपरेशन; महिला की मौत

Panipat News In Hindi:पानीपत के GT रोड स्थित पार्क अस्पताल में सड़क दुर्घटना में पैर की हड्डी टूटने के बाद पहुंची महिला का अस्पताल वालों ने पैर की हड्‌डी की जगह, दिला का ऑपरेशन कर दिया.

Written By : सुमित भारद्वाज, पानीपत |  Updated at : 26 Jul 2026 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

पानीपत के GT रोड स्थित पार्क अस्पताल पर इलाज में गंभीर लापरवाही, धोखाधड़ी और मौत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सड़क दुर्घटना में पैर की हड्डी टूटने के बाद अस्पताल में भर्ती कराई गई एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई. हैरत की बात यह है कि पैर की हड्‌डी टूटी थी और दिल का ऑपरेशन कर दिया गया.

मृतका के परिजनों का गंभीर आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने उनसे बिना कोई अनुमति लिए और उनके फर्जी हस्ताक्षर करके महिला के दिल में छल्ला डाल दिया. परिजनों ने डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन पर मिलीभगत, लापरवाही और धमकी देने का आरोप लगाते हुए थाना सेक्टर-29 में लिखित शिकायत दी है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर अस्पताल के डॉक्टरों पर केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

सड़क हादसे के बाद पैर के इलाज के लिए कराया था भर्ती

मूल रूप से कानपुर देहात (उत्तर प्रदेश) के ग्राम काशीपुर निवासी और हाल में पानीपत के रमेश नगर में किराए पर रहने वाले कुलदीप ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 24 जुलाई को उनकी माता गुड्डी देवी एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गई थीं. हादसे में उनके पैर की हड्डी टूट गई थी, जिसके इलाज के लिए परिजनों ने उन्हें GT रोड स्थित पार्क अस्पताल में दाखिल कराया था. परिजनों को उम्मीद थी कि पैर का सही इलाज होने के बाद उनकी मां जल्द ठीक होकर घर लौट आएंगी.

'जिन पर लाठियां चलीं उन्होंने...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोलीं रेसलर विनेश फोगाट

बिना पूछे डाला छल्ला और किए फर्जी दस्तखत

शिकायतकर्ता कुलदीप के अनुसार, अगले ही दिन 25 जुलाई को अस्पताल के डॉक्टरों ने परिजनों को बिना कोई पूर्व सूचना दिए और बिना उनकी सहमति के महिला के दिल का ऑपरशेन कर दिल में छल्ला डाल दिया. इतना ही नहीं, इस गंभीर प्रक्रिया के लिए सहमति पत्र पर परिजनों के फर्जी हस्ताक्षर भी कर लिए गए. परिजनों का कहना है कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगने दी गई और गलत व बिना जरूरत इलाज के कारण इलाज के दौरान ही उनकी मां गुड्डी देवी की दर्दनाक मौत हो गई.

पीड़ित बेटे ने पुलिस को बताया कि मां की मौत के बाद जब उन्होंने इस पूरी लापरवाही पर अस्पताल प्रबंधन से सवाल-जवाब किए, तो अस्पताल प्रशासन अपनी गलती मानने के बजाय उल्टा उन पर दबाव बनाने लगा. आरोप है कि पार्क अस्पताल के प्रशासन ने पीड़ित परिवार को धमकी भरे लहजे में कहा कि तुम्हें जो करना है कर लो, हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा. अपनी मां को खो चुके युवक को न्याय की गुहार लगाने के लिए आखिरकार पुलिस की शरण लेनी पड़ी.

थाना सेक्टर-29 में शिकायत दर्ज, निष्पक्ष जांच की मांग

घटना की सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-29 पुलिस ने मामले में शिकायत प्राप्त कर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है. पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उनकी मां की मौत के जिम्मेदार डॉक्टरों और पार्क अस्पताल प्रशासन के खिलाफ हत्या की लापरवाही व धोखाधड़ी की धाराओं के तहत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए.

इस बारे में SHO ने बताया कि शिकायत के आधार पर पार्क अस्पताल के डॉक्टरों के खिलाफ BNS की धारा 106, 318(4) व 351(2) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है. शव का आज पोस्टमॉर्टम करवाया जाएगा, जिसमें मौत के असल कारणों का खुलासा होगा. वहीं, पार्क अस्पताल की सीईओ सपना को कॉल किया गया तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी बताते के लिए आधा घंटे का समय लिया है.

हरियाणा में बदले सियासी समीकरण! CM के कार्यक्रम का आयोजन कर रहा कांग्रेस विधायक का बेटा

Published at : 26 Jul 2026 01:35 PM (IST)
Tags :
Panipat News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
पानीपत के पार्क अस्पताल पर बड़ा आरोप, पैर की चोट की जगह दिल का ऑपरेशन; महिला की मौत
पानीपत के पार्क अस्पताल पर बड़ा आरोप, पैर की चोट की जगह दिल का ऑपरेशन; महिला की मौत
हरियाणा
'जिन पर लाठियां चलीं उन्होंने...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोलीं रेसलर विनेश फोगाट
'जिन पर लाठियां चलीं उन्होंने...' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोलीं रेसलर विनेश फोगाट
हरियाणा
हरियाणा में बदले सियासी समीकरण! CM के कार्यक्रम का आयोजन कर रहा कांग्रेस विधायक का बेटा
हरियाणा में बदले सियासी समीकरण! CM के कार्यक्रम का आयोजन कर रहा कांग्रेस विधायक का बेटा
हरियाणा
CJP Protest: दिल्ली से निकली चिंगारी UP-बिहार से महाराष्ट्र तक...इन राज्यों में भी सज रहा जंतर-मंतर!
CJP Protest: दिल्ली से निकली चिंगारी UP-बिहार से महाराष्ट्र तक...इन राज्यों में भी सज रहा जंतर-मंतर!
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लड़ाई अभी जारी है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किस बात पर अड़ी कांग्रेस? बताई दो मांगें
'लड़ाई अभी जारी है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किस बात पर अड़ी कांग्रेस? बताई दो मांगें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मोदी सरकार के कौरवी शासन...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी
'मोदी सरकार के कौरवी शासन...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी
टेलीविजन
जब 'तारक मेहता' में टपु सेना ने की थी भूख हड़ताल, डिमांड पूरी करने पहुंचे थे सलमान खान
जब 'तारक मेहता' में टपु सेना ने की थी भूख हड़ताल, डिमांड पूरी करने पहुंचे थे सलमान खान
क्रिकेट
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
विश्व
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
हेल्थ
हार्ट अटैक जितना तेज हो सकता है पीरियड्स का दर्द
हार्ट अटैक जितना तेज हो सकता है पीरियड्स का दर्द
टेक्नोलॉजी
Wi-Fi और Gaming Router में क्या होता है अंतर? जानें जवाब
Wi-Fi और Gaming Router में क्या होता है अंतर? जानें जवाब
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
ABP NEWS
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Embed widget