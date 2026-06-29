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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजौनपुर में 4 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, घर से दूर नदी किनारे झाड़ियों में मिला शव

जौनपुर में 4 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, घर से दूर नदी किनारे झाड़ियों में मिला शव

Jaunpur News: इस मामले की खबर लगते ही डीएम पाल एन और एसपी कुंवर अनुपम सिंह भी दल बल के साथ वहां पहुंच गए. एसपी ने बताया कि टीमों का गठन कर दिया गया है.

Written By : जावेद अहमद, जौनपुर |  Updated at : 29 Jun 2026 03:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक दरिंदे ने हैवानियत की सभी हदें पार कर दीं, रविवार (28 जून) की रात शादी में आई एक 4 साल की बालिका से दुष्कर्म के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया. सुबह बालिका का शव घर से कुछ दूर नदी किनारे सरपत की झाड़ियों में मिला. सुबह किसी की नज़र पड़ी तो शोर मचा, परिजन वहां भाग कर पहुंचे तो बच्ची का शव देख चीखने लगे.

इस मामले की खबर लगते ही डीएम पाल एन और एसपी कुंवर अनुपम सिंह भी दल बल के साथ वहां पहुंच गए. एसपी ने बताया कि टीमों का गठन कर दिया गया है, जल्द ही आरोपी पकड़ लिया जाएगा. इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि थाना जाफराबाद में प्रात सूचना प्राप्त हुई कि 4 वर्षीय बालिका मिल नहीं रही है. पुलिस व परिजनों द्वारा खोजबीन करने पर बालिका मृत अवस्था में पाई गई. प्रथम दृष्टया हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया है. तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए टीम गठित कर घटना के शीघ्र अनावरण हेतु विधिक कार्रवाई प्रचलित है.

(ये खबर अपडेट हो रही है)

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Published at : 29 Jun 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Jaunpur News UP Police
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