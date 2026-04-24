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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाHaryana News: पानीपत जनता दरबार में उठी शहीद दमकल कर्मियों के मुआवजे की मांग, महिपाल ढांडा ने सुनी समस्याएं

Haryana News: पानीपत जनता दरबार में उठी शहीद दमकल कर्मियों के मुआवजे की मांग, महिपाल ढांडा ने सुनी समस्याएं

Panipat News In Hindi: पानीपत में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जनता दरबार का आयोजन कर लोगों की समस्याएं सुनीं. दरबार में लोगों ने फरीदाबाद अग्निकांड में शहीद दमकल कर्मचारियों के लिए मुआवाजा भी मांगा.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 24 Apr 2026 03:26 PM (IST)
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हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने पानीपत में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगें लेकर पहुंचे. जनता दरबार में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा. उन्होंने मांग की कि फरीदाबाद अग्निकांड में शहीद हुए दमकल कर्मचारियों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए और उन्हें शहीद का दर्जा भी प्रदान किया जाए.

'जनता को डेवलपमेंट को लेकर कोई शिकायत नहीं'

जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए महिपाल ढांडा ने कहा कि उनके पास अधिकतर व्यक्तिगत समस्याएं ही आ रही हैं. 'डेवलपमेंट से संबंधित कोई खास शिकायत नहीं आई है, क्योंकि विकास कार्य तेज गति से चल रहे हैं.'जो काम पहले लंबित थे, उन्हें अब निगरानी में पूरा किया जा रहा है.' इसराना क्षेत्र के लोगों द्वारा सौंपे गए मांग पत्र पर उन्होंने कहा कि वह इसे मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और संभव सहायता दिलाने का प्रयास करेंगे.

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'शहर में अवैध कॉलोनियां बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए'

अवैध निर्माण और कॉलोनियों के मुद्दे पर मंत्री ने स्पष्ट रुख रखा कि शहर में अवैध कॉलोनियां बिल्कुल नहीं कटनी चाहिए. इस मुद्दे को मैंने कैबिनेट में भी उठाया है और जल्द ही इस पर निर्णय भी लिया जाएगा. कांग्रेस के आंतरिक मामलों पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि यह उनका आंतरिक मामला है और इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है.

जनता दरबार के बाद शिक्षा मंत्री ने मार्च 2026 में आयोजित 'ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फुटबॉल' प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ियों को टी-शर्ट, जूते और बैग देकर सम्मानित भी किया.

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Published at : 24 Apr 2026 03:17 PM (IST)
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