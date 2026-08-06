गुरुग्राम में जलभराव, नगर निगम कमिश्नर पर गिरी गाज, ट्रांसफर

गुरुग्राम के नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया पर गाज गिरी है. गुरुग्राम में लगातार हो रहे जल भराव के चलते निगम कमिश्नर का ट्रांसफर कर दिया गया है. वो शहर में जल भराव को लेकर सरकार के रडार पर थे. जल भराव की समस्या खत्म नहीं हुई तो हरियाणा सरकार ने नगर निगम कमिश्नर का ट्रांसफर कर दिया.

गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर का रोहतक हुआ ट्रांसफर

अब हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया को ट्रांसफर कर रोहतक भेज दिया है. बताया जा रहा है कि शहर में लगातार जल भराव से हरियाणा सरकार की किरकिरी हो रही थी. जिसके बाद नायब सिंह सैनी की सरकार ने अपनी साख बचाने के लिए नगर निगम कमिश्नर का तबादला कर दिया. प्रदीप दहिया 2013 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं.

गुरुग्राम में बारिश के दौरान जलभराव से लोगों की बढ़ी परेशानी!

गुरुग्राम में बारिश के दौरान जल भराव की समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है. गुरुग्राम में हो रही भारी वर्षा के चलते शहर की प्रमुख सड़कों और चौराहों पर जलभराव और यातायात जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है. बारिश के बाद जलभराव से आम लोगों की परेशानी बढ़ जाती है और लोगों में प्रशासन और सरकार के प्रति नाराजगी भी दिखती है.

बारिश से थमी शहर की रफ्तार!

गुरुग्राम में गुरुवार (06 अगस्त) सुबह से शुरू हुई लगातार बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी. कई मुख्य सड़कों, अंडरपास और निचले इलाकों में जलजमाव की स्थिति पैदा होने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. कई जगहों तो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं.

गुरुग्राम समेत NCR के अन्य हिस्सों में मानसून सक्रिय

उधर, मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल गुरुग्राम समेत दिल्ली-एनसीआर के हिस्सों में मानसून सक्रिय बना हुआ है, जिसकी वजह से अगले कई दिनों तक बादलों की आवाजाही और रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. बारिश से तापमान नियंत्रित रहेगा और लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिलेगी, लेकिन लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं भी सामने आएंगी.

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