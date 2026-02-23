पानीपत की गीता यूनिवर्सिटी में ब्लास्ट, कैफे के किचन में खाना बनाते वक्त हादसा, तीन कर्मी झुलसे

पानीपत जिले में स्थित प्रतिष्ठित गीता यूनिवर्सिटी परिसर में रविवार (22 फरवरी) की रात एक भयानक हादसा हो गया. विश्वविद्यालय के कैफे नंबर 14 में हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट ने न केवल कैंपस की शांति भंग कर दी, बल्कि सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हादसे में कैफे के तीन कर्मचारी गंभीर रूप से झुलस गए हैं. जबकि दर्जनों छात्र-छात्राओं ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई. धमाका इतना शक्तिशाली था कि कैफे की छत और भारी साजो-सामान के टुकड़े हवा में सैकड़ों फीट ऊपर तक उछल गए.

जानकारी के अनुसार, घटना रविवार रात करीब 9:30 बजे की है, जब यूनिवर्सिटी कैंपस में सामान्य हलचल थी. कैफे नंबर 14 में कर्मचारी रात का खाना तैयार कर रहे थे और हॉस्टल के कई छात्र वहां डिनर कर रहे थे. कर्मचारियों की एक छोटी सी लापरवाही इस बड़े हादसे का कारण बनी. बताया जा रहा है कि रसोई में काम के दौरान गैस का एक बर्नर या पाइप खुला रह गया था, जिससे गैस का रिसाव होने लगा. देखते ही देखते कैफे के भीतर आग की लपटें उठने लगी. शुरुआत में कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की. लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. अभी अफरा-तफरी मची ही थी कि अचानक एक गैस सिलेंडर भीषण धमाके के साथ फट गया.

35 एकड़ कैंपस में सुनाई दी धमाके की गूंज

धमाके की गूंज पूरे 35 एकड़ के कैंपस में सुनाई दी, जिससे लाइब्रेरी और हॉस्टल में पढ़ रहे छात्र सहम गए. हादसे का सबसे चौंकाने वाला पहलू वह वीडियो है जो कैफे के ठीक सामने स्थित गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं ने बनाया. वीडियो में आग की लपटें आसमान छूती दिखाई दे रही हैं. वीडियो में छात्राएं बेहद डरी हुई सुनाई दे रही हैं. वे आपस में चिंता जाहिर कर रही थीं कि क्या छोटे से अग्निशमन यंत्र से इतनी बड़ी आग बुझ पाएगी. वीडियो में एक छात्रा को यह कहते सुना जा सकता है कि इतनी बड़ी आग को इस छोटे से सिलेंडर से कैसे बुझाया जाएगा, हमें यहां क्यों फंसा दिया है. उनकी बातचीत के दौरान ही एक जोरदार धमाका होता है और पूरी स्क्रीन पर आग का गोला छा जाता है. जिसके बाद छात्राओं में चीख-पुकार मच जाती है.

टीम ने 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू

धमाके की आवाज सुनते ही कैफे के भीतर मौजूद छात्र जान बचाकर बाहर की तरफ भागे. छात्रों ने बताया कि यदि वे कुछ सेकंड और अंदर रुकते तो बड़ा जानमाल का नुकसान हो सकता था. धमाके के बाद कैंपस के अन्य कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे. उन्होंने यूनिवर्सिटी में लगे फायर सेफ्टी इक्विपमेंट का उपयोग कर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन ब्लास्ट के कारण आग बेकाबू हो चुकी थी. इसके बाद तुरंत पुलिस सहायता (डायल 112) और दमकल विभाग को सूचना दी गई. फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और करीब 45 मिनट की भारी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पाया. तब तक कैफे का सारा कीमती सामान, फर्नीचर और ढांचा जलकर राख हो चुका था. इसराना थाना प्रभारी महिपाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन की ओर से प्रारंभिक तौर पर आग का कारण 'शॉर्ट सर्किट' बताया गया था. हालांकि, थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि घटनास्थल से जो वीडियो और साक्ष्य सामने आए हैं, वे प्रबंधन के दावों को संदिग्ध बनाते हैं. हादसे के समय रसोई में काम कर रहे तीन कर्मचारी आग की चपेट में आने से बुरी तरह झुलस गए. उन्हें तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, उनकी पहचान और स्वास्थ्य की स्थिति पर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अभी तक कोई आधिकारिक बुलेटिन जारी नहीं किया है, जिससे छात्रों और उनके परिजनों में चिंता बनी हुई है.

हादसे ने खोल दी सुरक्षा इंतजामों की पोल

गीता यूनिवर्सिटी पानीपत का एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है, जहां न केवल भारत के विभिन्न राज्यों से बल्कि विदेशों से भी छात्र शिक्षा ग्रहण करने आते हैं. 35 एकड़ में फैले इस आधुनिक कैंपस में इस तरह का हादसा होना सुरक्षा इंतजामों की पोल खोलता है. विदेशी छात्रों ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की है. अभिभावकों का कहना है कि अगर यह ब्लास्ट दिन के समय होता, जब कैफे में भारी भीड़ होती है, तो परिणाम और भी विनाशकारी हो सकते थे. फिलहाल यूनिवर्सिटी कैंपस में तनावपूर्ण शांति है. पुलिस और दमकल विभाग की टीमें घटनास्थल का मुआयना कर रही हैं. यह घटना एक चेतावनी है कि व्यावसायिक रसोई और संस्थानों में गैस सुरक्षा के नियमों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए.

