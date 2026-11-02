ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापंचकूला: मासूम लड़की पर बर्बरता से हमला करने वाला आरोपी बच्चा बोला- 'हाथ जोड़कर सॉरी बोल दूंगा'

पंचकूला: मासूम लड़की पर बर्बरता से हमला करने वाला आरोपी बच्चा बोला- 'हाथ जोड़कर सॉरी बोल दूंगा'

पंचकूला स्कूल में 6 साल की बच्ची पर हमले के मामले में 8 वर्षीय छात्र से पूछताछ हुई. जांच में फ्री फायर गेम डाउनलोड करने और स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े अहम खुलासे हुए.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 02 Nov 2026 10:27 AM (IST)
Preferred Sources

पंचकूला के सरकारी स्कूल में 6 साल की बच्ची पर जानलेवा हमला करने के मामले में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. आरोपी 8 वर्षीय छात्र ने पूछताछ के दौरान अपनी गलती मानी है. जब उससे पूछा गया कि क्या उसे अंदाजा है कि बच्ची की जान भी जा सकती थी, तो वह कुछ देर तक चुप रहा. बाद में उसने कहा कि अगर बच्ची से दोबारा मुलाकात हुई तो वह हाथ जोड़कर सॉरी बोल दूंगा.

अंबाला ऑब्जर्वेशन होम में जांच अधिकारियों ने बच्चे से पूछताछ की. इस दौरान उसने बताया कि उससे गलती हो गई. हालांकि, बच्ची पर हमला करने के पीछे की वजह को लेकर वह स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया. पिता ने भी उससे कई बार घटना के बारे में पूछा, लेकिन वह यही कहता रहा कि उसे कुछ याद नहीं है और उसे नहीं पता कि ऐसा कैसे हो गया.

रिलेटेड स्टोरी >>

हरियाणा
पंजाब- हरियाणा से कांग्रेस की रैली में जा रहीं गाड़ियों से भारी जाम, सोनीपत में रैंग रहे वाहन
पंजाब- हरियाणा से कांग्रेस की रैली में जा रहीं गाड़ियों से भारी जाम, सोनीपत में रैंग रहे वाहन
हरियाणा
पंचकूला: स्कूल में बच्ची पर हमले के बाद 2 टीचर सस्पेंड; FIR दर्ज
पंचकूला: स्कूल में बच्ची पर हमले के बाद 2 टीचर सस्पेंड; FIR दर्ज
हरियाणा
सोनीपत में मां और 3 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दो पन्नों का सुसाइड नोट मिला
सोनीपत में मां और 3 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दो पन्नों का सुसाइड नोट मिला
हरियाणा
सोनीपत: दिवाली से पहले मिलावट पर एक्शन, 5 हजार लीटर दूध- 2 क्विंटल पनीर नष्ट
सोनीपत: दिवाली से पहले मिलावट पर एक्शन, 5 हजार लीटर दूध- 2 क्विंटल पनीर नष्ट

पंजाब- हरियाणा से कांग्रेस की रैली में जा रहीं गाड़ियों से भारी जाम, सोनीपत में रैंग रहे वाहन

वारदात से दो दिन पहले डाउनलोड किया था गेम

जांच में पता चला है कि बच्चे ने घटना से दो दिन पहले अपने मोबाइल में फ्री फायर गेम दोबारा डाउनलोड किया था. करीब डेढ़ महीने पहले उसकी मां ने मोबाइल से यह गेम हटवा दिया था. लेकिन बच्चा दोबारा खेलना चाहता था. इसके लिए उसने पड़ोस में रहने वाली एक महिला के मोबाइल हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया और गेम डाउनलोड कर लिया.

घटना वाले दिन पिता को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने फिर से गेम डिलीट करवा दिया. हालांकि, हमले के पीछे गेम की भूमिका अभी स्पष्ट नहीं है. पुलिस बच्चे की काउंसलिंग के जरिए इस पहलू को समझने की कोशिश करेगी.

700 बच्चों की निगरानी के लिए बचे थे 12 शिक्षक

घटना के दिन स्कूल के 20 कर्मचारियों में से 8 सेमिनार में शामिल होने गए थे. ऐसे में करीब 700 बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ 12 शिक्षकों पर थी. जांच एजेंसियां यह पता लगा रही हैं कि कर्मचारियों की अनुपस्थिति में बच्चों की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए थे या नहीं.

जांच के मुताबिक, तीसरी कक्षा का छात्र बच्ची को बहलाकर पहली मंजिल पर बने खाली कमरे में ले गया था, जहां उसने ईंट से हमला किया. मामले में शिक्षा विभाग ने स्कूल की प्रिंसिपल नीलू कल्याल को निलंबित कर दिया है. इससे पहले दो अध्यापिकाओं को भी निलंबित किया जा चुका है.

जीएमएसएच में होगी बच्चे की काउंसलिंग

8 वर्षीय छात्र की सोमवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित जीएमएसएच में काउंसलिंग होगी. मनोरोग विभाग के डॉक्टरों का पैनल उसके व्यवहार और मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करेगा. इस दौरान उसके माता-पिता भी मौजूद रहेंगे.

सोनीपत में मां और 3 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दो पन्नों का सुसाइड नोट मिला

वहीं, शिक्षिका के मुताबिक, बच्चा कक्षा में दूसरे विद्यार्थियों से अलग रहता था और उसे पिछली सीट पर बैठना पसंद था. पढ़ाई में भी उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं था. हालांकि, उसके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात नजर नहीं आई थी. हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और स्कूल में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.

और पढ़ें

About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Panchkula News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
पंजाब- हरियाणा से कांग्रेस की रैली में जा रहीं गाड़ियों से भारी जाम, सोनीपत में रैंग रहे वाहन
पंजाब- हरियाणा से कांग्रेस की रैली में जा रहीं गाड़ियों से भारी जाम, सोनीपत में रैंग रहे वाहन
हरियाणा
पंचकूला: स्कूल में बच्ची पर हमले के बाद 2 टीचर सस्पेंड; FIR दर्ज
पंचकूला: स्कूल में बच्ची पर हमले के बाद 2 टीचर सस्पेंड; FIR दर्ज
हरियाणा
सोनीपत में मां और 3 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दो पन्नों का सुसाइड नोट मिला
सोनीपत में मां और 3 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दो पन्नों का सुसाइड नोट मिला
हरियाणा
सोनीपत: दिवाली से पहले मिलावट पर एक्शन, 5 हजार लीटर दूध- 2 क्विंटल पनीर नष्ट
सोनीपत: दिवाली से पहले मिलावट पर एक्शन, 5 हजार लीटर दूध- 2 क्विंटल पनीर नष्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव के लिए BJP का चक्रव्यूह तैयार, PM मोदी और अमित शाह संभालेंगे कमान
यूपी चुनाव के लिए BJP का चक्रव्यूह तैयार, PM मोदी और अमित शाह संभालेंगे कमान
इंडिया
आज देर रात तबाही मचाएगा चक्रवाती तूफान मुरासु, IMD की चेतावनी, 2 दिन स्कूल बंद
आज देर रात तबाही मचाएगा चक्रवाती तूफान मुरासु, IMD की चेतावनी, 2 दिन स्कूल बंद
बॉलीवुड
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, होटल के बाहर दिखी एक्टर की पहली झलक, फैंस को दी फ्लाइंग किस
Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, होटल के बाहर दिखी एक्टर की पहली झलक
क्रिकेट
न्यूजीलैंड से सीरीज जीते, लेकिन बेनकाब हुईं टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां
NZ से सीरीज जीते, लेकिन बेनकाब हुईं टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां
बिहार
बिहार: निर्दलीय MLC की BJP में वापसी से JDU नाराज! शीर्ष नेतृत्व से बड़ी मांग
बिहार: निर्दलीय MLC की BJP में वापसी से JDU नाराज! शीर्ष नेतृत्व से बड़ी मांग
इंडिया
पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम
पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम
ट्रेंडिंग
ऑन-कॉल पंक्चर सर्विस! बाइक को ही बना दिया दुकान, वीडियो वायरल
ऑन-कॉल पंक्चर सर्विस! बाइक को ही बना दिया दुकान, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget