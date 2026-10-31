सोनीपत: दिवाली से पहले मिलावट पर एक्शन, 5 हजार लीटर दूध- 2 क्विंटल पनीर नष्ट

सोनीपत में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग और सीएम फ्लाइंग ने बड़ी कार्रवाई की है. देवडू रोड की शिव कॉलोनी में अवैध रूप से चल रही पनीर फैक्ट्री पर संयुक्त टीम ने छापेमारी की. मोटा मुनाफा कमाने के लालच में दूध में पाम ऑयल मिलाकर पनीर तैयार किया जा रहा था. खाद्य विभाग ने करीब 5 हजार लीटर दूध और 2 क्विंटल पनीर को नष्ट करवाया. विभाग ने फैक्ट्री का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है.

दरअसल, सोनीपत में मिलावटखोरों ने मुनाफे के लालच में लोगों की सेहत को दांव पर लगा रखा था. देवडू रोड की शिव कॉलोनी में अवैध रूप से संचालित इस फैक्ट्री में दूध से पनीर बनाने के नाम पर मिलावट का खेल चल रहा था. आरोप है कि दूध में पाम ऑयल मिलाकर पनीर तैयार किया जा रहा था, ताकि कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके. खाद्य सुरक्षा विभाग और सीएम फ्लाइंग की संयुक्त टीम ने जब फैक्ट्री में छापा मारा तो मौके पर बड़ी मात्रा में दूध, पनीर और पाम ऑयल बरामद हुआ.

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5 हजार लीटर दूध और 2 क्विंटल पनीर कराई नष्ट

कार्रवाई की गंभीरता को देखते हुए मौके पर ही मोबाइल टेस्टिंग वैन बुलाई गई. दूध और पनीर की प्राथमिक जांच की गई, जिसमें दोनों के सैंपल फेल पाए गए. इस कार्रवाई के दौरान करीब 5 हजार लीटर दूध और 2 क्विंटल पनीर को नष्ट करवाया गया. वहीं पाम ऑयल, दूध और पनीर के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं. फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित पाई गई, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया. अब लैब की रिपोर्ट आने के बाद मिलावट की वास्तविक स्थिति और स्पष्ट होगी.

लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों की नहीं खैर

अब सवाल ये है कि आखिर लोगों की थाली तक पहुंचने वाले दूध, पनीर और मिठाइयों में मिलावट करने वालों को किसका संरक्षण मिल रहा है? क्या इन फैक्ट्रियों की पहले नियमित जांच नहीं होती? प्रशासन की इस कार्रवाई से साफ संदेश है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई होगी. सोनीपत में सामने आई ये कार्रवाई उन तमाम मिलावटखोरों के लिए चेतावनी है, जो चंद रुपयों के लालच में हजारों लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं.

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