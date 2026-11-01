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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापंचकूला: स्कूल में बच्ची पर हमले के बाद 2 टीचर सस्पेंड; FIR दर्ज

पंचकूला: स्कूल में बच्ची पर हमले के बाद 2 टीचर सस्पेंड; FIR दर्ज

पंचकूला के सरकारी स्कूल में 8 साल की छात्रा ने 6 साल की बच्ची पर हमला कर दिया. मामले में दो JBT शिक्षकों को सस्पेंड किया गया है, जबकि स्कूल प्रशासन के खिलाफ FIR दर्ज हुई है.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 01 Nov 2026 09:17 AM (IST)
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हरियाणा के पंचकूला स्थित एक सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच हुई हिंसक घटना ने स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां 8 साल के एक स्टूडेंट ने क्लासरूम के अंदर 6 साल की बच्ची पर हमला कर दिया. घटना के बाद घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया. मामले में कार्रवाई करते हुए जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में तैनात दो JBT शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

यह घटना 28 अक्टूबर को पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई. जानकारी के मुताबिक, क्लासरूम के अंदर 8 साल की छात्रा ने अपनी ही कक्षा में पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची पर हमला किया. घटना के बाद बच्ची को इलाज के लिए PGI चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया.

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पंचकूला की DCP अदिति सिंह ने बताया कि घायल बच्ची का PGI चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है. फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है. उसके माता-पिता भी अस्पताल में उसके साथ मौजूद हैं और बच्ची सुरक्षित है.

8 साल की छात्रा का होगा साइकोलॉजिकल मूल्यांकन

DCP ने बताया कि घटना में शामिल 8 साल की नाबालिग छात्रा का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नियमों के तहत विशेषज्ञों से मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन कराया जा रहा है. इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस जांच में शुरुआती तौर पर स्कूल प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है. इसके बाद स्कूल प्रशासन के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई है. वहीं, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने दो JBT शिक्षकों सिमरनजीत कौर और पूजा रानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

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सभी स्कूलों के लिए जारी होगी SOP

DCP अदिति सिंह के मुताबिक, इस घटना के बाद पंचकूला के सभी स्कूलों के लिए एक विस्तृत SOP जारी की जाएगी. सभी स्कूलों को इसका पालन करना अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. पुलिस मामले की निष्पक्षता और गंभीरता से जांच कर रही है.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 01 Nov 2026 09:17 AM (IST)
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