पंचकूला: स्कूल में बच्ची पर हमले के बाद 2 टीचर सस्पेंड; FIR दर्ज

हरियाणा के पंचकूला स्थित एक सरकारी स्कूल में बच्चों के बीच हुई हिंसक घटना ने स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यहां 8 साल के एक स्टूडेंट ने क्लासरूम के अंदर 6 साल की बच्ची पर हमला कर दिया. घटना के बाद घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया. मामले में कार्रवाई करते हुए जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में तैनात दो JBT शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

यह घटना 28 अक्टूबर को पंचकूला के सेक्टर-20 स्थित गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई. जानकारी के मुताबिक, क्लासरूम के अंदर 8 साल की छात्रा ने अपनी ही कक्षा में पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची पर हमला किया. घटना के बाद बच्ची को इलाज के लिए PGI चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया.

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पंचकूला की DCP अदिति सिंह ने बताया कि घायल बच्ची का PGI चंडीगढ़ में इलाज चल रहा है. फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है. उसके माता-पिता भी अस्पताल में उसके साथ मौजूद हैं और बच्ची सुरक्षित है.

8 साल की छात्रा का होगा साइकोलॉजिकल मूल्यांकन

DCP ने बताया कि घटना में शामिल 8 साल की नाबालिग छात्रा का जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नियमों के तहत विशेषज्ञों से मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन कराया जा रहा है. इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस जांच में शुरुआती तौर पर स्कूल प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है. इसके बाद स्कूल प्रशासन के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई है. वहीं, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी ने दो JBT शिक्षकों सिमरनजीत कौर और पूजा रानी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

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सभी स्कूलों के लिए जारी होगी SOP

DCP अदिति सिंह के मुताबिक, इस घटना के बाद पंचकूला के सभी स्कूलों के लिए एक विस्तृत SOP जारी की जाएगी. सभी स्कूलों को इसका पालन करना अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके. पुलिस मामले की निष्पक्षता और गंभीरता से जांच कर रही है.