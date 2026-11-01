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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापंजाब- हरियाणा से कांग्रेस की रैली में जा रहीं गाड़ियों से भारी जाम, सोनीपत में रैंग रहे वाहन

पंजाब- हरियाणा से कांग्रेस की रैली में जा रहीं गाड़ियों से भारी जाम, सोनीपत में रैंग रहे वाहन

सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर भयंकर जाम है. यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोग इस जाम की स्थिति को लेकर प्रशासन और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं.

Written By : नितिन आंतिल, सोनीपत |  Updated at : 01 Nov 2026 03:21 PM (IST)
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सोनीपत के दिल्ली कुंडली बॉर्डर पर भारी जाम की स्थिति बन गई है. पंजाब और हरियाणा से कांग्रेस रैलियों में जाने वाली गाड़ियों के कारण यह भारी जाम लगा है. जाम में फंसे लोगों का कहना है कि गाड़ियों की चेकिंग और रैली के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. 

सोनीपत से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 44 पर भयंकर जाम है. एक वाहन चालक ने कहा कि उनके बेटे का एग्जाम है, उन्होंने सोचा कि कुछ देर रुक कर खाना खा लेते हैं लेकिन जैसी वह निकले जाम में फंस गए. गाड़ी से सफर कर रहे लोगों का कहना है कि उन्हें यह नहीं पता कि किस वजह से जाम की स्थिति है लेकिन इससे भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. 

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जाम से यात्रियों को भारी परेशानी, सरकार और प्रशासन पर आरोप

दिनेश नाम के एक गाड़ी ड्राइवर ने बताया कि वह कुरुक्षेत्र से आए हैं और उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर जाना है लेकिन सरकार और प्रशासन की नाकामी नेशनल हाईवे 44 पर देखने को मिल रही है. इतना भारी जाम है कि यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. यात्री हों, बस ड्राइवर या कार चालक सभी सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं. गाड़ी चालकों का कहना है कि कांग्रेस की रैली है लेकिन जाम लगाकर आम जनता को परेशान करने का काम सरकार और प्रशासन कर रहा है. 

कुंडली बॉर्डर पर कांग्रेस रैली की गाड़ियां भी जाम में फंसी

कुंडली बॉर्डर पर लगे इस ट्रैफिक जाम में कांग्रेस की रैली में शामिल होने के लिए जा रहीं गाड़ियां भी फंस गई हैं. मौके पर पुलिस द्वारा गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बसें और गाड़ियां जाम में रेंगती नजर आ रही हैं. वहीं इस जाम को लेकर आम जनता भी सरकार और प्रशासन की कड़ी निंदा कर रही है.

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About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
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Published at : 01 Nov 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
CONGRESS Haryana NEWS Sonipat NEWS
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