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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणासोनीपत में मां और 3 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दो पन्नों का सुसाइड नोट मिला

सोनीपत में मां और 3 बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, दो पन्नों का सुसाइड नोट मिला

इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू की. घटनास्थल से मिले दो पन्नों के सुसाइड नोट में रीमा ने अपनी मानसिक परेशानी का जिक्र किया है.

Written By : नितिन आंतिल, सोनीपत |  Updated at : 01 Nov 2026 08:08 AM (IST)
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रियाणा के सोनीपत जिले के गांव मुडलाना में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां 38 वर्षीय महिला और उसके तीन बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, महिला ने पहले अपने तीनों बच्चों की जान ली और फिर खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतकों की पहचान रीमा, उसकी 11 वर्षीय बेटी रेहाना, 7 वर्षीय बेटी आरजू और 4 वर्षीय बेटे दुष्यंत के रूप में हुई है. घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है.

इस मामले में दो पन्नों का सुसाइड नोट भी सामने आया है. इसमें महिला ने मानसिक तनाव, पारिवारिक संपत्ति, अलग रहने और रिश्तेदारों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है. सुसाइड नोट में उसने अपने पति जयदीप को निर्दोष बताते हुए उसे परेशान नहीं करने और उससे पूछताछ न करने की बात भी लिखी है.

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जानकारी के मुताबिक, रीमा अपने तीनों बच्चों के साथ घर पर थी, जबकि उसका पति जयदीप सरकारी शिक्षक है और रोजाना की तरह ड्यूटी पर गया हुआ था. ड्यूटी पूरी कर जब जयदीप घर लौटा तो अंदर पत्नी और तीनों बच्चों के शव देखकर उसके होश उड़ गए. घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.

दो पन्नों के सुसाइड नोट में मानसिक परेशानी का जिक्र

सूचना मिलने पर सदर गोहाना थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू की. घटनास्थल से मिले दो पन्नों के सुसाइड नोट में रीमा ने अपनी मानसिक परेशानी का जिक्र किया है. इसके अलावा पारिवारिक संपत्ति और गहनों को लेकर भी बातें लिखी गई हैं. नोट में शादी में मिले गहनों को वापस लौटाने की बात कही गई है. इसके साथ ही जमीन-जायदाद, अलग रहने और रिश्तेदारों को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की गई है.

सुसाइड नोट में लिखी बातों की होगी जांच

सुसाइड नोट में पति जयदीप को निर्दोष बताते हुए उसे इस मामले में परेशान नहीं करने की बात लिखी गई है. हालांकि, सुसाइड नोट में लिखी बातों और घटना के पीछे की वास्तविक वजह की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

बताया जा रहा है कि जयदीप की शादी करीब 14 साल पहले झज्जर जिले के गांव सिलाना में हुई थी. गांव के सरपंच के मुताबिक जयदीप सरकारी शिक्षक है और ड्यूटी से घर लौटने पर उसे इस घटना की जानकारी मिली. फिलहाल पुलिस सुसाइड नोट और घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है. मां और तीन बच्चों की मौत से गांव मुडलाना में मातम पसरा हुआ है.

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About the author नितिन आंतिल, सोनीपत

नितिन आंतिल हरियाणा के सोनीपत की राजनीतिक, क्राइम और आम सरोकार से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. वो 10 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं.
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Published at : 01 Nov 2026 08:08 AM (IST)
Tags :
Sonipat News HARYANA NEWS
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