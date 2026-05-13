हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाPanipat News: बहन की शादी में आये युवक की दोस्तों ने की हत्या, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप

Panipat News: बहन की शादी में आये युवक की दोस्तों ने की हत्या, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप

Panipat Crime: हरियाणा के पानीपत में बहन की शादी में आए जगदीश नगर निवासी कुनाल (24) की दोस्तों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. उसके शव को रोहतक पीजीआई स्थित शवगृह में रखवाया गया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क, सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 13 May 2026 02:48 PM (IST)
Preferred Sources
हरियाणा के पानीपत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां बहन की शादी में आए जगदीश नगर निवासी कुनाल (24) की दोस्तों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. उसके शव को रोहतक पीजीआई स्थित शवगृह में रखवाया गया है. मंगलवार रात परिजन किला थाना पहुंचे और अपने बेटे की हत्या को लेकर हंगामा किया. आरोप है कि शिकायत के तुरंत बाद पुलिस कार्रवाई करती तो शायद उनका बेटा बच जाता.
 
परिवार का आरोप है कि आरोपियों को भी पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और अब वो परिवार समेत फरार हो गए हैं. मामले को लेकर विवाद बढ़ा तो डीएसपी सतीश कुमार थाना पहुंचे और परिजनों को निष्पक्ष और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया.
 

बहन की शादी के लिए छुट्टी लेकर आया था घर

 
मृत युवक की भाभी मीनू ने बताया कि देवर कुनाल खरखौदा स्थित पीवीसी पैनल कंपनी में काम करता था. 10 मई को घर में ननंद की शादी थी. कुनाल भी घर आया हुआ था. अगले दिन सोमवार रात कुनाल ने अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी की थी. तभी उनके बीच झगड़ा हो गया. उन्होंने डायल 112 के जरिए सूचना पुलिस को दी. पुलिस की तीन गाड़ी घर पर पहुंची और बिना कोई कार्रवाई किए जांच कर लौट आई.
 
इसके बाद आरोपी के 10 से ज्यादा दोस्तों ने दोबारा से आकर हमला किया और कुनाल को साथ ले गए. जहां रात करीब पौने तीन बजे वर्मा चौक पर ले जाकर बुरी तरह से पीटा. किसी राहगीर ने विवाद होते देख सूचना पुलिस को दी. पुलिस वहां पहुंची. कुनाल को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. गंभीर हालत के चलते उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया. आरोप है कि मंगलवार को दिनभर पुलिस ने कुनाल के बारे में उन्हें नहीं बताया और शाम करीब छह बजे मौत होने की सूचना दी.
 

परिजनों के हंगामें के बाद पुलिस ने लिया एक्शन

 
इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और हंगामा किया. डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स, तहसील कैंप, सिटी थाना सेक्टर-13-17 थाना प्रभारी टीम के साथ किला थाना पहुंचे और मामले को शांत कराया. सतीश वत्स ने कहा कि परिवार ने 10-12 आरोपियो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, उन्होंने कहा कि आरोपियो की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है. CIA की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी है. जल्द ही उन्हें पकड़कर कार्रवाई की जाएगी. 
 
 
 
 
 
और पढ़ें
Published at : 13 May 2026 02:48 PM (IST)
Tags :
Panipat MURDER CRIME HARYANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
Panipat News: बहन की शादी में आये युवक की दोस्तों ने की हत्या, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप
बहन की शादी में आये युवक की दोस्तों ने की हत्या, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप
हरियाणा
Haryana Nikay Chunav Result: हरियाणा के नगर निकाय चुनाव में कौने से वार्ड से कौन आगे, जानें कौन-कौन जीता
हरियाणा के नगर निकाय चुनाव में कौने से वार्ड से कौन आगे, जानें कौन-कौन जीता
हरियाणा
पानीपत में दर्दनाक घटना, घर में 15 फीट लोहे की जंजीरों में जकड़ी लड़की, परिजनों ने बनाया बंधक
पानीपत में दर्दनाक घटना, घर में 15 फीट लोहे की जंजीरों में जकड़ी लड़की, परिजनों ने बनाया बंधक
हरियाणा
पानीपत में सफाईकर्मियों का प्रदर्शन, विधायक के ऑफिस और बाजार में फेंका कूड़ा
पानीपत में सफाईकर्मियों का प्रदर्शन, विधायक के ऑफिस और बाजार में फेंका कूड़ा
Advertisement

वीडियोज

सलमान खान की वो फिल्म जिसने हर भारतीय परिवार को हंसाया भी और रुलाया भी
Pati Brahmachari: Suraj का गुस्सा और Isha का मास्टरस्ट्रोक! Isha की चालाकी ने कर दी बोलती बंद! #sbs
Bollywood News: रणवीर सिंह पर स्टाफ के आरोपों से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर इमेज पर उठे सवाल (12.05.26)
Amisha Patel का Late Night पोस्ट बना Bollywood का सबसे बड़ा DISCUSSION TOPIC!
PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद विजय थलापति ने लिया यूटर्न, जिस ज्योतिषाचार्य को बनाया OSD, 1 दिन बाद उसे...
तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के बाद विजय थलापति ने लिया यूटर्न, जिस ज्योतिषाचार्य को बनाया OSD, 1 दिन बाद उसे...
बिहार
वर्क फ्रॉम होम, एक दिन नो व्हीकल डे, प्रधानमंत्री की अपील के बीच सम्राट सरकार का बड़ा 'फैसला'
वर्क फ्रॉम होम, एक दिन नो व्हीकल डे, प्रधानमंत्री की अपील के बीच सम्राट सरकार का बड़ा 'फैसला'
इंडिया
30 लाख में खरीदा, पहले बेटे को दिया और फिर... NEET का पेपर कैसे और कहां से हुआ लीक? हो गया खुलासा
30 लाख में खरीदा, पहले बेटे को दिया और फिर... NEET का पेपर कैसे और कहां से हुआ लीक? हो गया खुलासा
स्पोर्ट्स
'ये बर्दाश्त से बाहर है'; पंजाब किंग्स को लेकर फैली अफवाहों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, जानिए क्या है पूरी बात
'ये बर्दाश्त से बाहर है'; पंजाब किंग्स को लेकर फैली अफवाहों पर भड़कीं प्रीति जिंटा, जानिए क्या है पूरी बात
बॉलीवुड
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, अनीज बज्मी की कॉमेडी फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
विद्या-राशि संग बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने आ रहे अक्षय कुमार, फिल्म की रिलीज डेट भी हो गई अनाउंस
शिक्षा
Explained: भारत में परीक्षाओं का 'लीकतंत्र'! 5 सबसे बड़े पेपर लीक कांड और 2 करोड़ छात्रों के सपनों पर पड़ा ग्रहण
भारत में परीक्षाओं का 'लीकतंत्र'! 5 सबसे बड़े पेपर लीक कांड और 2 करोड़ सपनों पर पड़ा ग्रहण
ऑटो
MG Majestor Diesel Review: दमदार लुक और पावर के साथ क्या ये SUV खरीदने लायक है? यहां पढ़ें पूरा ड्राइव रिव्यू
MG Majestor Diesel Review: दमदार लुक और पावर के साथ क्या ये SUV खरीदने लायक है? यहां पढ़ें पूरा ड्राइव रिव्यू
एग्रीकल्चर
खेत में इस ट्रिक के साथ उगाएं सफेद सोना, पूरे साल भारी रहेगी जेब
खेत में इस ट्रिक के साथ उगाएं सफेद सोना, पूरे साल भारी रहेगी जेब
ENT LIVE
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
Dark comedy और suspense से भरपूर है ‘Bharathanatyam 2: Mohiniyattam’, जानिए कैसी है फिल्म
ENT LIVE
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
Sunil Pal ने Kapil Sharma के Show पर लगाया बड़ा इल्जाम, Samay Raina और Ranveer Allahbadia पर क्या कहा?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
Embed widget