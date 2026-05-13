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Panipat News: बहन की शादी में आये युवक की दोस्तों ने की हत्या, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप
Panipat Crime: हरियाणा के पानीपत में बहन की शादी में आए जगदीश नगर निवासी कुनाल (24) की दोस्तों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. उसके शव को रोहतक पीजीआई स्थित शवगृह में रखवाया गया है.
हरियाणा के पानीपत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां बहन की शादी में आए जगदीश नगर निवासी कुनाल (24) की दोस्तों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. उसके शव को रोहतक पीजीआई स्थित शवगृह में रखवाया गया है. मंगलवार रात परिजन किला थाना पहुंचे और अपने बेटे की हत्या को लेकर हंगामा किया. आरोप है कि शिकायत के तुरंत बाद पुलिस कार्रवाई करती तो शायद उनका बेटा बच जाता.
परिवार का आरोप है कि आरोपियों को भी पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया और अब वो परिवार समेत फरार हो गए हैं. मामले को लेकर विवाद बढ़ा तो डीएसपी सतीश कुमार थाना पहुंचे और परिजनों को निष्पक्ष और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया.
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बहन की शादी के लिए छुट्टी लेकर आया था घर
मृत युवक की भाभी मीनू ने बताया कि देवर कुनाल खरखौदा स्थित पीवीसी पैनल कंपनी में काम करता था. 10 मई को घर में ननंद की शादी थी. कुनाल भी घर आया हुआ था. अगले दिन सोमवार रात कुनाल ने अपने दोस्तों के साथ घर पर पार्टी की थी. तभी उनके बीच झगड़ा हो गया. उन्होंने डायल 112 के जरिए सूचना पुलिस को दी. पुलिस की तीन गाड़ी घर पर पहुंची और बिना कोई कार्रवाई किए जांच कर लौट आई.
इसके बाद आरोपी के 10 से ज्यादा दोस्तों ने दोबारा से आकर हमला किया और कुनाल को साथ ले गए. जहां रात करीब पौने तीन बजे वर्मा चौक पर ले जाकर बुरी तरह से पीटा. किसी राहगीर ने विवाद होते देख सूचना पुलिस को दी. पुलिस वहां पहुंची. कुनाल को नागरिक अस्पताल में पहुंचाया गया लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. गंभीर हालत के चलते उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया. आरोप है कि मंगलवार को दिनभर पुलिस ने कुनाल के बारे में उन्हें नहीं बताया और शाम करीब छह बजे मौत होने की सूचना दी.
परिजनों के हंगामें के बाद पुलिस ने लिया एक्शन
इसके बाद परिजन थाने पहुंचे और हंगामा किया. डीएसपी मुख्यालय सतीश वत्स, तहसील कैंप, सिटी थाना सेक्टर-13-17 थाना प्रभारी टीम के साथ किला थाना पहुंचे और मामले को शांत कराया. सतीश वत्स ने कहा कि परिवार ने 10-12 आरोपियो के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, उन्होंने कहा कि आरोपियो की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई है. CIA की टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी है. जल्द ही उन्हें पकड़कर कार्रवाई की जाएगी.
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Source: IOCL