NEET पेपर लीक का 'गुरुग्राम कनेक्शन', SOG ने BAMS छात्र यश को दबोचा

पेपर लीक मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. अब इस पूरे मामले का 'गुरुग्राम कनेक्शन' सामने आया है. राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) की टीम ने हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक BAMS (बैचलर ऑफ आयुर्वेद, मेडिसिन एंड सर्जरी) स्टूडेंट को हिरासत में लिया है.

पकड़े गए युवक की पहचान यश के रूप में हुई है. वह गुरुग्राम के फर्रुखनगर इलाके के अंतर्गत आने वाले खुरमपुर गांव का रहने वाला है. पुलिस टीम को पुख्ता शक है कि यश इस पेपर लीक के बड़े नेटवर्क का अहम हिस्सा है. जानकारी के मुताबिक, यश जीरा देवी मेडिकल कॉलेज में BAMS फर्स्ट ईयर का छात्र है.

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सीकर में कोचिंग के दौरान माफियाओं के संपर्क में आया?

जांच में यह बात सामने आई है कि यश पहले राजस्थान के सीकर में रहता था. वहीं रहकर उसने कोचिंग ली थी. ऐसा माना जा रहा है कि सीकर में पढ़ाई के दौरान ही वह पेपर लीक करने वाले गिरोह या कुछ संदिग्ध लोगों के संपर्क में आ गया था.

SOG की टीम को तकनीकी इनपुट और गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर टीम ने मंगलवार रात को खुरमपुर गांव में दबिश दी. उस समय यश अपने घर पर ही मौजूद था. टीम ने पहले उससे घर पर ही पूछताछ की और फिर उसे हिरासत में लेकर अपने साथ राजस्थान ले गई.

CBI कर रही है मामले की जांच

गौरतलब है कि पेपर लीक की आशंकाओं और देशव्यापी विरोध-प्रदर्शनों के चलते नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 12 मई को हुई NEET परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया था. शिक्षा मंत्रालय ने अब इस पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है. सीबीआई और विभिन्न राज्यों की एजेंसियां मिलकर इस नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त करने में जुटी हैं.

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