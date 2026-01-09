हरियाणा के नूंह जिले के पुनहाना उपमंडल में रहने वाली मेवाती सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हंसीरा उर्फ हंसी खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. उन पर दलित समाज के खिलाफ अभद्र और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एससी-एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था.

वायरल वीडियो से भड़का विवाद

बताया जा रहा है कि फेसबुक पर वायरल हुए एक वीडियो में हंसीरा पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी में बैठी दिखाई दे रही थीं. इस दौरान वह सीएनजी की लंबी कतार को लेकर दलित समुदाय की तुलना आपत्तिजनक और अश्लील शब्दों में करती नजर आईं. वीडियो तेजी से वायरल हुआ और इसे लेकर दलित समाज की भावनाएं आहत हुईं.

शिकायत के बाद कार्रवाई

पीड़ित युवक ने पुनहाना शहर थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस के अनुसार, शिकायत मिलते ही एफआईआर दर्ज की गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की गई. जांच के दौरान आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

माफी के बावजूद गिरफ्तारी

विवाद बढ़ने के बाद हंसीरा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर माफी भी मांगी. यह माफी वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ. हालांकि, पुलिस ने साफ किया कि मामला बेहद संवेदनशील है और एससी-एसटी एक्ट के गंभीर प्रावधानों के तहत कार्रवाई जरूरी है. इसलिए माफी के बावजूद गिरफ्तारी की गई.

सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग

पुलिस के मुताबिक, आरोपी इनफ्लुएंसर हंसीरा उर्फ हंसी खान सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है. यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उसके एक लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से बोलें और किसी भी समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल न करें. मामले की आगे की जांच जारी है.