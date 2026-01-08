पानीपत: CITS में जयंत चौधरी ने नए हॉस्टल का किया उद्घाटन, छात्रों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

हरियाणा राज्य में केंद्र सरकार द्वारा संचालित आईटीआई प्रशिक्षकों को तैयार करने वाली एकमात्र प्रमुख संस्था में आज बड़ी सौगात मिली. पानीपत स्थित सीआईटीएस (CITS) संस्थान में नवनिर्मित हॉस्टल का उद्घाटन किया गया. इस अवसर पर जयंत चौधरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय एवं राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि इस हॉस्टल के निर्माण से विद्यार्थियों, विशेषकर छात्राओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और प्रशिक्षण व्यवस्था और मजबूत होगी.

कार्यक्रम के दौरान बोले जयंत चौधरी

जयंत चौधरी ने बताया कि यह संस्था पहले हिसार में स्थापित थी, जिसे वर्ष 2009 में पानीपत स्थानांतरित किया गया. उस दौरान बुनियादी सुविधाओं की कुछ कमियां सामने आई थीं, जिसके बाद बड़े स्तर पर निर्णय लेते हुए हॉस्टल निर्माण कराया गया. अब विद्यार्थियों को यहां बेहतर वातावरण में शिक्षा और प्रशिक्षण मिल सकेगा.

उन्होंने महिलाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि जब महिलाएं शिक्षित और प्रशिक्षित होकर अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल होती हैं, तो उसका लाभ केवल उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे समाज और देश को मिलता है. “महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो वे अकेली नहीं चलतीं, बल्कि पूरे देश को आगे ले जाने की क्षमता रखती हैं,”

मीडिया से बातचीत में क्या बोले जयंत चौधरी?

पत्रकारों द्वारा पार्टी विस्तार को लेकर पूछे गए सवाल पर जयंत चौधरी ने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम पूरी तरह सरकारी है और इसे राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि पुराने पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद होता रहता है और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा निरंतर जारी रहती है.

उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि यूपी में विकास की रफ्तार बेहद तेज हुई है. लोग पुराने दौर को पीछे छोड़कर विकसित भारत के लक्ष्य की ओर देख रहे हैं, जिसे प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखा है.

योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी पर जताई चिंता

जयंत चौधरी ने आईटीआई और अप्रेंटिसशिप योजनाओं में महिलाओं की कम भागीदारी पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि एनएसटीआई में महिलाओं के लिए आरक्षित संस्थान मौजूद हैं, लेकिन फिर भी आईटीआई की ओर युवाओं का रुझान अपेक्षाकृत कम है. उन्होंने परिवारों और युवाओं से नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की.

हरियाणा को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य ने औद्योगीकरण और कुशल प्रशासन का लाभ उठाकर युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया है. लोकदल के इतिहास का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा किसानों और आम जनता के हित में काम करती रही है और भविष्य में भी हरियाणा में पार्टी को और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा.

प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते. पार्टी कार्यकर्ताओं की राय और संगठनात्मक विचार-विमर्श के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा.