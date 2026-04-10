NIT कुरुक्षेत्र में छात्र की संदिग्ध मौत, हॉस्टल के कमरे में मिला शव, आत्महत्या की आशंका

हरियाणा के कुरुक्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) कुरुक्षेत्र के एक छात्र का शव उसके हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला. पुलिस को शुरुआती जांच में आत्महत्या की आशंका है, हालांकि इस कदम के पीछे की असली वजह अभी सामने नहीं आई है.

मृतक छात्र की पहचान प्रियांशु शर्मा के रूप में हुई है. वह सिविल इंजीनियरिंग विभाग में बीटेक तीसरे वर्ष का छात्र था और हरियाणा के सिरसा जिले के शेरपुरा गांव का रहने वाला था.

हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका मिला छात्र का शव

पुलिस के अनुसार, बुधवार (8 अप्रैल) शाम करीब 6:30 से 7 बजे के बीच प्रियांशु ने अपने एक दोस्त को फोन किया था और उसे रात में कमरे पर आने के लिए कहा था. उसने यह भी बताया था कि कमरे का दरवाजा खुला रहेगा. लेकिन जब उसका दोस्त रात करीब 11:15 बजे हॉस्टल पहुंचा, तो उसने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है.

दोस्त ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. इसके बाद उसे शक हुआ और उसने पास के कमरों में रहने वाले अन्य छात्रों को बुलाया. जब उन्होंने कमरे की पीछे वाली खिड़की से झांककर देखा, तो अंदर का दृश्य देखकर सभी हैरान रह गए. प्रियांशु पंखे से फंदे पर लटका हुआ था.

ये भी पढ़िए- Jhajjar News: 'बहुत समझाने की कोशिश की...', झज्जर में फाइनेंसर के हत्याकांड में रोहित गोदारा गैंग की एंट्री

घटना की जांच में जुटी पुलिस

तुरंत इसकी सूचना पुलिस और कॉलेज प्रशासन को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलकर छात्र को नीचे उतारा गया. गुरुवार को शव का पोस्टमार्टम कराया गया और बाद में शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस को कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. फिलहाल, मामले की जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि छात्र ने ऐसा कदम क्यों उठाया.

ये भी पढ़िए- हरियाणा सरकार ने 2 IAS अधिकारियों को किया सस्पेंड, किस वजह से हुई कार्रवाई?