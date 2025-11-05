CM सैनी ने स्वदेशी राष्ट्रीय गौधन समिट-2025 का किया उद्घाटन, 'गौमाता अर्थव्यवस्था का आधार'

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार गौ संरक्षण को लेकर लगातार प्राथमिकता से कार्य कर रही है. सरकार ने गौशालाओं के विकास, गौवंश के संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व पर बुधवार को‌ गुरु दलीप सिंह महाराज के मार्गदर्शन में दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित स्वदेशी राष्ट्रीय गौधन समिट-2025 के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे.

लगातार 10 नवंबर तक चलने वाली इस समिट में देशभर से अनेक जनप्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. मुख्यमंत्री ने स्टेडियम में विशाल नामधारी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया. लगातार 6 दिन तक चलने वाले इस समिट में गौसंरक्षण पर मंथन कर आगे बढ़ने के अवसर सुलभ होंगे.

गाय का दूध अमृत के है समान- सीएम

मुख्यमंत्री ने कहा कि गौ सेवा और खेती एक दूसरे के पर्याय हैं. गौमाता हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है. प्राचीन काल से हमारे देश में जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक गायें होती थी, उसे उतना ही अधिक धनवान माना जाता था. गाय को माता का दर्जा दिया गया है और गाय का दूध अमृत के समान है. देसी गाय का दूध डायबिटिज व हृदय रोगों से बचाव व उपचार में अत्यंत लाभकारी है.



उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल पर बल दिया है. गौ माता संरक्षण और स्वदेशी की शक्ति का रास्ता ही हमें आत्मनिर्भर भारत की ओर लेकर जाता है. इसलिए हमें इन पर पूर्ण रूप से सक्रिय होकर कार्य करना चाहिए.

'गौशालाओं की जमीन पर रजिस्ट्री होती है नि:शुल्क'

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को बेसहारा गौवंश से मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता है. इसके लिए पानीपत व हिसार में दो गौ अभ्यारण्यों की स्थापना की गई है. इनमें शैड, पानी व चारे की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि हरियाणा में 686 गौशालाओं में लगभग 4 लाख गौवंश का पालन किया जा रहा है. 330 गौशालाओं में सोलर ऊर्जा प्लांट लगाए गए हैं. गौशालाओं की जमीन पर रजिस्ट्री नि:शुल्क होती है. गौसेवा आयोग का बजट भी बढ़ाकर 595 करोड़ रुपये किया गया है.



नायब सिंह सैनी ने गुरु पर्व की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बाबा नानक जी ने हमें तीन मंत्र दिए मेहनत ईमानदारी से कीरत करना, वण्ड छकना और नाम जपना. इन तीनों मूल मंत्रों को हम सभी को अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ना है.

बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका

मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली स्थित बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका और शीश नवाया तथा नागरिकों की खुशहाली और समृद्वि की कामना की. गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री को सरोपा भेंट कर सम्मानित किया. इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्ष सु जीवन कौर, गुरमीत कौर, पूर्व सांसद मती सुनीता दुग्गल, गौसेवा आयोग हरियाणा के अध्यक्ष श्रवण गर्ग सहित अन्य गणमान्य नागरिक एवं पदाधिकारी मौजूद रहे.