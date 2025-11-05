'झूठ का हलवा बनाने में राहुल गांधी बहुत काबिल', मंत्री अनिल विज ने साधा निशाना

हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी की 'वोट चोरी' वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि पहले राहुल गांधी IAEA को ये बताएं कि उनके पास कितने बम हैं, वो आए दिन फोके बम मारते रहते हैं. विज ने राहुल को झूठ का पुलिंदा बताया और कहा कि झूठ का हलवा बनाने में राहुल गांधी बहुत काबिल हैं. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि राहुल गांधी लगातार देश को तोड़ने और बांटने वाली बात करते हैं.

राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बिना वोट चोरी किए कही भी सरकार नहीं बना सकते. इस पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, ''मोदी वोट चोरी करता ही नहीं है, जहां बीजेपी की सरकार बनती है पूरी सत्यनिष्ठा से बनती है.''

राहुल गांधी के पास कितने बम हैं- अनिल विज

कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा, ''राहुल गांधी देश को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बताएं कि इनके पास कितने बम हैं, कितने हाइड्रोजन बम हैं, कितने न्यूक्लियर बॉम्ब हैं और कितने एटम बॉम्ब हैं क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है IAEA है उसको बताना होता है किसके पास कितने बम हैं. ये आए दिन फोके बम मारते रहते हैं.''

पोलिंग एजेंट ने महिला को वोट करने से रोका क्यों नहीं- विज

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, '' पहले भी राहुल गांधी कई फोके बम मार चुके हैं. अब भी बोल रहे हैं बम मारूंगा, ठीक है पहले भी लिस्ट दिखाई है लेकिन उसमें ये नहीं पता कि पोल कितनी हुई है. दोनों अलग अलग है, वोट तो गलती से भी बन सकती है. दूसरी बात ये कि पोलिंग एजेंट कहां था? उसने एक ही महिला को बार बार वोट करते देखा तो रोका क्यों नहीं?''

वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी ने क्या कहा?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार (05 नवंबर) को एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा, '' हरियाणा में वोट चोरी हुआ है. ब्राजील की एक महिला ने 10 बूथों पर 22 बार वोट किया है.

सेना को लेकर राहुल गांधी के बयान पर क्या बोले विज?

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारतीय सेना को लेकर एक विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि देश की 10% आबादी का सेना पर कब्जा है. दलित, पिछड़े वर्ग को कोई जगह नहीं है. इस बयान पर मंत्री अनिल विज ने कहा, ''राहुल गांधी लगातार देश को तोड़ने वाली बातें करते है, बांटने वाली बातें करते हैं. हम सब एक हैं. हम सब भारतीय हैं. सब हिन्दुस्तानी हैं. ये अलग अलग तबकों में बांट कर लोगों को आपस में भिड़वाना चाहते हैं.''

विज का अखिलेश यादव और लालू यादव पर भी हमला

उधर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिसपर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ''अखिलेश यादव के राज में क्या क्या गुल खिले? लालू के राज में क्या क्या गुल खिले? एक सजायाफ्ता आदमी को राहुल गांधी स्टेज पर रखकर उसका चेहरा दिखा रहे हैं. इन पार्टियों की कथनी करनी में बहुत अंतर है.''