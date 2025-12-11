हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा: नवजोत कौर के बयान पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा बोले, 'आपस में लट्ठम-लट्ठा है'

हरियाणा: नवजोत कौर के बयान पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा बोले, 'आपस में लट्ठम-लट्ठा है'

Mahipal Dhanda News: शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस की नेत्री नवजोत कौर सिद्धू के बयान पर प्रतिक्रिया दी. ढांडा ने कहा कि कांग्रेस के शासन में 200-500 करोड़ रुपये देना आम बात बन चुकी थी.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 Dec 2025 10:39 PM (IST)
Preferred Sources

पानीपत बीजेपी कार्यालय में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं. इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस की नेत्री और नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस में वही मुख्यमंत्री बनता है जो 500 करोड़ की बोली लगाता है. ढांडा ने इस बयान पर कांग्रेस को जमकर घेरा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता न लोगों की सुनते हैं, न समझते हैं. सिर्फ बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ठीकरा फोड़ना इनकी आदत बन गई है. उन्होंने आगे कहा कि अगर आपकी ही नेत्री कह रही है कि कांग्रेस में 500 करोड़ देकर मुख्यमंत्री बनते हैं, तो इसे स्वीकार करो और डिक्लेअर करो कि अब एक रुपया भी नहीं लोगे.

महिपाल ढांडा ने कांग्रेस पर लगाए आरोप

ढांडा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में 200-500 करोड़ रुपये देकर मंत्री और मुख्यमंत्री बनना आम बात बन चुकी थी. शिक्षा मंत्री ने तुलना करते हुए कहा कि बीजेपी में एक साधारण कार्यकर्ता भी मेहनत और निष्ठा से मुख्यमंत्री या मंत्री बन सकता है. उन्होंने कहा कि हम पारदर्शिता और ईमानदारी से काम कर रहे हैं. जिसका हक है, उसे उसका हक मिल रहा है. लोगों ने जमीन-आसमान का अंतर देख लिया है.ढांडा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ते हैं.

इनके नेता आपस में लट्ठम-लट्ठा हैं- महिपाल ढांडा

महिपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा में इनके नेता आपस में लट्ठम-लट्ठा हैं. बस चाबी हाथ आ जाए, फिर लोगों को भूल जाते हैं. 100-100 करोड़ देकर मंत्री बनते हो और सोचते हो कि जनता बेवकूफ है? उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीयत शुरू से ही संदिग्ध रही है. जनता अब जागरूक हो गई है.

महिपाल ढांडा ने बीजेपी कार्यालय में सुनीं जनसमस्याएं

पानीपत बीजेपी कार्यालय में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनीं. दरबार में आए अधिकांश लोग अपनी पारिवारिक और निजी समस्याएं लेकर पहुंचे. इस पर मंत्री ढांडा ने कहा कि समाज को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अधिकांश मामले सामाजिक कुरीतियों और पारिवारिक विवादों से जुड़े होते हैं.

ढांडा ने बताया कि जो सामाजिक व डेवलपमेंट के काम होते हैं, वह मुश्किल से 10% लोग लेकर आते हैं. लगभग 90-92% लोग पर्सनल कामों के लिए ही आते हैं. समाज में अवेयरनेस की बेहद जरूरत है.

उन्होंने कहा कि कई पारिवारिक विवाद आगे बढ़कर दहेज, पैसे के लेन-देन के झगड़े और कभी-कभी गंभीर अपराधों का रूप ले लेते हैं. समाज में बदलते स्वरूप पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सामाजिक कुरीतियों पर सामूहिक जागरूकता ही समाधान है.

Input By : सुमित भारद्वाज
और पढ़ें
Published at : 11 Dec 2025 10:38 PM (IST)
Tags :
Navjot Kaur Sidhu Panipat News Mahipal Dhanda HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी... PM मोदी के NDA सांसदों को दिए डिनर का मेन्यू वायरल
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला... PM मोदी ने NDA सांसदों को दिया डिनर; मेन्यू वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
विश्व
आसिम मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, 14 साल की सजा का ऐलान; इमरान के करीबी थी फैज
मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, इमरान के करीबी थी फैज
क्रिकेट
IND vs SA: 13 गेंदों का ओवर..., अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड; देखकर गंभीर भी हुए आग-बबूला
13 गेंदों का ओवर..., अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड; देखकर गंभीर भी हुए आग-बबूला
Advertisement

वीडियोज

Aniruddhacharya Controversy में महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में दर्ज हुआ केस | Mahadangal
Goa Night Club Fire Update: गोवा के 'गुनहगार'..गेम ओवर! | Breaking
Paridhi Sharma की Untold Journey: Jodha Akbar Audition, Pankaj Tripathi Moment और Mumbai Struggle की Real Story
3I ATLAS घूमा और खिंच गई फोटो; नई तस्वीर अचंभित करने वाली! | ABPLIVE
Dhurandhar Lyari Real Story Explained: कहानी रहमान डकैत की ल्यारी की, जहां जन्मा असली रहमान डकैत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला, पंजाब की मिस्सी रोटी... PM मोदी के NDA सांसदों को दिए डिनर का मेन्यू वायरल
कश्मीर का कहवा, बंगाल का रसगुल्ला... PM मोदी ने NDA सांसदों को दिया डिनर; मेन्यू वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
अखिलेश यादव का आरोप, 'सरकार की आलोचना करो तो BJP पुराने केस खोलकर गिरफ्तार करती है'
विश्व
आसिम मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, 14 साल की सजा का ऐलान; इमरान के करीबी थी फैज
मुनीर के CDF बनते ही एक्शन! ISI के पूर्व चीफ का कोर्ट मार्शल, इमरान के करीबी थी फैज
क्रिकेट
IND vs SA: 13 गेंदों का ओवर..., अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड; देखकर गंभीर भी हुए आग-बबूला
13 गेंदों का ओवर..., अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज हुआ अनचाहा रिकॉर्ड; देखकर गंभीर भी हुए आग-बबूला
साउथ सिनेमा
Rajinikanth Birthday: किस धर्म को फॉलो करते हैं रजनीकांत? जाति और असली नाम भी नहीं जानते होंगे आप
किस धर्म को फॉलो करते हैं रजनीकांत? जाति और असली नाम भी नहीं जानते होंगे आप
इंडिया
Indigo Flight Cancellation: इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
इंडिगो का बड़ा ऐलान! जिनकी फ्लाइट रद्द हुई, उन्हें मिलेगा 10,000 रुपये का मुआवजा
यूटिलिटी
कोई वेबसाइट या ऐप फेक या नहीं, कैसे करें पता? फ्रॉड होने से बचा लेगा यह तरीका
कोई वेबसाइट या ऐप फेक या नहीं, कैसे करें पता? फ्रॉड होने से बचा लेगा यह तरीका
शिक्षा
यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में किसे कितना मिलता है रिजर्वेशन, जानें किन स्टूडेंट्स को मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में किसे कितना मिलता है रिजर्वेशन, जानें किन स्टूडेंट्स को मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?
ENT LIVE
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
Avatar: Fire And Ash का देवनागरी लोगो iconic बनारस घाट पर हुआ Launch | James Cameron की खास पेशकश
ENT LIVE
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Hrithik Roshan ने उठाए Aditya Dhar की ‘Dhurandhar’ की Politics पर सवाल
Paisa LIVE
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
IPO Alert: Nephrocare Health IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band, subscription status
Paisa LIVE
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Corona Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Embed widget