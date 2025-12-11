हरियाणा के रेवाड़ी में जमीनी विवाद में LIC एजेंट की बेरहमी से हत्या, शव घसीटकर बाहर फेंका

रेवाड़ी में नैनसुखपुरा गांव में एक LIC एजेंट महेश (53) की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. गांव के करीब 18-20 लोगों ने उनके सिर पर लाठी-डंडों से हमला किया और हाथ-पैर पर धारदार हथियार से कई वार किए. हमलावरों में कई महिलाएं भी शामिल थीं. आरोपियों ने महेश के शव को घसीटते हुए घर के बाहर फेंक दिया. पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी परिवार को धमकी देते हुए फरार हो गए. घटना में एक महिला समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज रेवाड़ी सिविल अस्पताल में चल रहा है.

विवाद की जड़, 12 कनाल जमीन

मामला गांव की 12 कनाल जमीन से जुड़ा है, जो वर्तमान में कोर्ट में विचाराधीन है. थाना प्रभारी जाटूसान भगवत प्रसाद ने बताया कि 19 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है. आरोपियों की पकड़ के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया है.

परिवार की चिंता और पुलिस की कार्रवाई

मृतक के चचेरे भाई दिनेश कुमार ने बताया कि मामला पहले भी इसी विवाद को लेकर हुआ था. हमलावरों ने महेश को मारने के बाद शव के पैर पकड़कर घर से बाहर घसीटा. महेश के एक लड़का और एक लड़की हैं, दोनों अविवाहित हैं. परिवार ने कहा कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे, वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. थाना प्रभारी भगवत प्रसाद ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने 19 लोगों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया है. पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं.