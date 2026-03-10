पानीपत: काम पर गए थे मां-बाप, बहन से छीनकर 7 महीने के मासूम को ले गए बदमाश, तलाश जारी

Panipat News: काम पर गए थे मां-बाप, बहन से छीनकर 7 महीने के मासूम को ले गए बदमाश, तलाश जारी
Panipat News In Hindi: सोमवार को झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले एक परिवार के 7 महीने के मासूम बच्चे हिंमाशु को पल्सर बाइक पर आए 2 युवकों ने उसकी 7 वर्षीय बड़ी बहन से किडनैप किया.
पानीपत के ऐतिहासिक काला आंब क्षेत्र में सोमवार (9 फरवरी) को दिल दहला देने वाली वारदात हुई. जहां झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले एक परिवार के 7 महीने के मासूम बच्चे हिंमाशु का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया. किडनैपरों ने बच्चे को उसकी 7 वर्षीय बड़ी बहन आशियाना के हाथों से जबरन छीना और पल्सर बाइक पर सवार होकर रफूचक्कर हो गए.
दरअसल, पीड़ित परिवार मूल रूप से राजस्थान के अलवर का रहने वाला है और फिलहाल काला आंब के पास झुग्गियों में रह रहा था. घटना के समय बच्चे के माता-पिता एक शादी समारोह में ढोलक बजाने गए थे. वहीं 7 महीने का हिमांशु घर पर अपनी 7 साल की बहन आशियाना के पास था.
कुरकुरे का लालच देकर बच्चा नहीं दिया तो मासूम से जबरदस्ती छीना
आशियाना ने बताया कि पल्सर बाइक पर 2 युवक आए. उन्होंने पहले उसे कुरकुरे का लालच देकर बच्चा उनके हवाले करने को कहा. जब छोटी बच्ची नहीं मानी, तो बदमाशों ने जबरदस्ती उसकी गोद से मासूम हिमांशु को झपट लिया और बाइक की रफ्तार बढ़ाते हुए फरार हो गए.
जैसे ही माता-पिता को इस अनहोनी की सूचना मिली, वे बदहवास होकर मौके पर पहुंचे. मासूम की मां का रो-रोकर बुरा हाल है और वह बस अपने कलेजे के टुकड़े की सलामती की गुहार लगा रही है. परिवार का कहना है कि वे यहां मेहनत-मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहे थे और उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी.
शहर के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर कर दी गई नाकाबंदी
वारदात की सूचना मिलते ही पानीपत पुलिस तुरंत हरकत में आई. शहर के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर नाकाबंदी कर दी गई है. पुलिस की कई टीमें संदिग्ध पल्सर बाइक और किडनैपरों के हुलिए के आधार पर आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही हैं.
मौके पर पहुंचे DSP सुरेश सैनी ने बताया कि बच्ची के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच में दो युवकों की संलिप्तता सामने आई है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा.
