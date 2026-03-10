हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापति बीमार और गरीबी का कहर! 3 बेटियों संग कुएं में कूदी मां, गोद में थी 4 महीने की बच्ची, सभी की मौत

पति बीमार और गरीबी का कहर! 3 बेटियों संग कुएं में कूदी मां, गोद में थी 4 महीने की बच्ची, सभी की मौत

Haryana News: हरियाणा के नूंह जिले के बड़ौंपुर गांव में साहिबा नाम की महिला ने अपनी तीन बेटियों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या की, जिससे गांव में हड़कंप मच गया. जानें पूरा मामला.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 10 Mar 2026 12:30 PM (IST)
Preferred Sources

Haryana News: हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका थाना क्षेत्र के गांव बड़ौंपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. जहां एक महिला ने अपनी तीन बेटियों के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से पूरे गांव में हड़कंप मच गया. सूचना मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और ग्रामीणों की मदद से कुएं से चारों शवों को बाहर निकाला गया.

पुलिस के अनुसार, मृतक महिला की पहचान साहिबा पत्नी शाहिद के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि साहिबा 8 मार्च को अपने खेतों में सरसों की कटाई करने गई थी. शाम को रोजा इफ्तार के दौरान वह अपने बच्चों सहित घर वापस नहीं लौटी. परिवार ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला.

कुएं के पास मिलीं चप्पलें 

अगली सुबह सुबह 9 बजे के करीब जब परिवार के सदस्य गेहूं की फसल को पानी देने खेत में गए, तो उन्हें कुएं के पास कुछ चप्पलें पड़ी मिलीं. शक होने पर उन्होंने कुएं में देखा और पानी में बच्चों के शव तैरते हुए पाए. घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए और पुलिस को सूचना दी. पुलिस स्टेशन अधिकारी सुभाष चंद्र पुलिस टीम और फायर विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से महिला और उसकी तीनों बेटियों के शव कुएं से बाहर निकाले गए.

महिला का पति मानसिक रूप से है बीमार

पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए मंडीखेड़ा के जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया. मृतक बच्चों की पहचान अक्ष (लगभग 7 वर्ष), सानूपिया (लगभग 5 वर्ष) और चार महीने की बच्ची के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि महिला का पति मानसिक रूप से बीमार था. इस मामले में अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. पुलिस घटना की पूर्ण जांच कर रही है ताकि आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा सके और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.

Published at : 10 Mar 2026 12:30 PM (IST)
Tags :
Haryana Crime News HARYANA NEWS Woman Suicide With Children
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
पति बीमार और गरीबी का कहर! 3 बेटियों संग कुएं में कूदी मां, गोद में थी 4 महीने की बच्ची, सभी की मौत
पति बीमार और गरीबी का कहर! 3 बेटियों संग कुएं में कूदी मां, गोद में थी 4 महीने की बच्ची, सभी की मौत
हरियाणा
Panipat News: काम पर गए थे मां-बाप, बहन से छीनकर 7 महीने के मासूम को ले गए बदमाश, तलाश जारी
पानीपत: काम पर गए थे मां-बाप, बहन से छीनकर 7 महीने के मासूम को ले गए बदमाश, तलाश जारी
हरियाणा
Gurugram News: हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा, दीवार ढहने से 7 लोगों की मौत
हरियाणा के गुरुग्राम में बड़ा हादसा, दीवार ढहने से 7 लोगों की मौत
हरियाणा
हरियाणा राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की एंट्री, सतीश नांदल ने नहीं वापस लिया नामांकन
हरियाणा राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की एंट्री, सतीश नांदल ने नहीं वापस लिया नामांकन
Advertisement

वीडियोज

Donald Trump ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर...ईरान पर बहुत बड़े दावे कर दिए! | Iran-Israel War Update
Iran New Supreme Leader: इजरायल पर ईरान की खतरनाक प्लानिंग पर ट्रंप का खुलासा | Mojtaba Khamenei
Iran-Israel War : अमेरिका ने ईरान के हजारों ठिकानों पर किया हमला | Trump । Mojtaba
Sansani: Iran में खामेनेई 2.0 के 'दुस्साहस' का दौर ! | Iran- Israel War
Iran Israel War: क्या Middle East War अब और फैलने वाला है? | Big Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Parliament Session 2026 Live: लोकसभा में हंगामा कर रहा विपक्ष, शिवराज चौहान बोले- तमाशा देख रहा देश
Live: लोकसभा में हंगामा कर रहा विपक्ष, शिवराज चौहान बोले- तमाशा देख रहा देश
बिहार
बिहार में भी गैस की भारी किल्लत! 1800 से 2-2 हजार में मिल रहा सिलेंडर, एजेंसी वाले भागे
बिहार में भी गैस की भारी किल्लत! 1800 से 2-2 हजार में मिल रहा सिलेंडर, एजेंसी वाले भागे
विश्व
बाब-अल-मंदेब क्या है? होर्मुज के बाद बंद करने जा रहा ईरान, बूंद-बूंद तेल को तरस जाएगी दुनिया
बाब-अल-मंदेब क्या है? जिसको बंद करने जा रहा ईरान, बूंद-बूंद तेल को तरस जाएगी दुनिया
स्पोर्ट्स
भारत की वर्ल्ड कप जीत पर शाहिद अफरीदी का लेटेस्ट बयान वायरल, इस बार टीम इंडिया को लेकर क्या कहा जानिए
भारत की वर्ल्ड कप जीत पर शाहिद अफरीदी का लेटेस्ट बयान वायरल, इस बार टीम इंडिया को लेकर क्या कहा जानिए
बॉलीवुड
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म, वजह कर देगी परेशान
'दोस्ताना 2' से कटा लक्ष्य लालवानी का पत्ता? इससे पहले कार्तिक आर्यन ने भी छोड़ी थी फिल्म
विश्व
US Israel Iran War: 'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
'PM मोदी का एक कॉल...',अमेरिका-ईरान जंग के चलते UAE पर हो रहे हमलों को लेकर बोले पूर्व राजदूत
हेल्थ
Tarn Taran Momo Incident: क्या मोमोज-चाप खाने से हो जाती है मौत, एक्सपर्ट्स से जानें ये कितने खतरनाक?
क्या मोमोज-चाप खाने से हो जाती है मौत, एक्सपर्ट्स से जानें ये कितने खतरनाक?
ट्रेंडिंग
स्टार बनने के बाद भी रोहित शर्मा का ऐसा हाल, पत्नी रितिका से डांट खाते दिखे, यूजर्स ने लिए मजे
स्टार बनने के बाद भी रोहित शर्मा का ऐसा हाल, पत्नी रितिका से डांट खाते दिखे, यूजर्स ने लिए मजे
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget