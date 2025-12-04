जींद: यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर सस्पेंड, छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने के आरोप

हरियाणा के जींद की चौ. रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर्स को सस्पेंड कर दिया गया. आरोप है कि प्रोफेसर व्हाट्सएप पर छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजते थे. इस बात का खुलासा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मिली गुमनाम चिट्ठी से हुआ. कॉलेज के चांसलर ने छात्रों को कार्रवाई का आश्वासन दिया. इस मामले में व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी सामने आए. इस खुलासे के बाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने 3 प्रोफेसरों पर गाज गिराई है. तीनों को यूनिवर्सिटी से तत्काल प्रभाव से रीलिव करने के आदेश दिए गए. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद गुस्साए छात्रों ने तुरंत प्रदर्शन करना शुरू किया.

विश्वविद्यालय प्रशासन को मिली चिट्ठी

जींद में स्थित चौ. रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में एक गंभीर मामला सामने आया है. विश्वविद्यालय प्रशासन को मिली गुमनाम चिट्ठी में आरोप लगाया गया कि कुछ प्रोफेसर व्हाट्सएप पर छात्राओं को कथित रूप से अश्लील और अनुचित संदेश भेज रहे हैं.

शिकायत पर हरकत में आया कॉलेज प्रशासन

शिकायत के साथ व्हाट्सएप चैट के कथित स्क्रीनशॉट भी संलग्न किए गए थे. शिकायत मिलने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन हरकत में आया. मामले की प्रारंभिक जांच के आधार पर तीन प्रोफेसरों को निलंबित (सस्पेंड) करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से रिलीव करने के आदेश जारी किए गए हैं.

मामले पर छात्रों में आक्रोश

घटना की जानकारी कैंपस में फैलते ही छात्रों में आक्रोश फैल गया. बड़ी संख्या में छात्रों ने कैंपस परिसर में प्रदर्शन किया. कॉलेज के छात्रों द्वारा मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई. छात्रों ने आरोपी प्रोफेसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है.

वाइस चांसलर ने दी यह जानकारी

इस घटना पर चौ. रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा कि शिकायत गंभीर है और आगे की जांच नियमानुसार की जाएगी. साथ ही छात्राओं की सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है.