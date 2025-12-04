कंगना रनौत, महुआ मोइत्रा और सुप्रिया सुले का डांस रिहर्सल, नवीन जिंदल की बेटी की शादी की तैयारी

बीजेपी सांसद और जिंदल स्टील एंड पावर के मालिक नवीन जिंदल की बेटी की शादी होने जा रही है. इस शादी में कई बड़ी हस्तिया परफॉर्म करने वाली हैं. इस बीच हिमाचल के मंडी से बीजेपी की सांसद कंगना रनौत ने बुधवार (3 दिसंबर) को प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए डांस रिहर्सल की झलक शेयर की है.

कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर की. इसमें वह संगीत में परफॉर्म करने की तैयारी करती हुई दिख रही हैं. इस फोटो में उनके साथ तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की सांसद सुप्रिया सुले भी दिखाई दे रही हैं.

पोस्ट में कंगना रनौत ने दिया ये रिएक्शन

इस पोस्ट के कैप्शन में कंगना रनौत ने लिखा, "साथी सांसदों के साथ कुछ फिल्मी पल." पोस्ट में कंगना ने आगे लिखा कि नवीन जिंदल की बेटी शादी के संगीत के लिए रिहर्सल कर रही हूं. बता दें नवीन जिंदल की बेटी की शादी में सभी दलों के नेता इस शादी में शामिल होने वाले हैं. सांसदों की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है. महुआ मोइत्रा बीजेपी के सबसे मुखर आलोचकों में से एक रही हैं.





कौन हैं नवीन जिंदल?

नवीन जिंदल हरियाणा के कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद हैं. साथ ही वे उद्योगपति और जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन भी हैं. नवीन जिंदल ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत साल 2004 में की. उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीतने में कामयाब हुए. साल 2009 में वे दोबारा से सांसद चुने गए. मार्च 2024 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली. बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर वह कुरुक्षेत्र से चुनकर लोकसभा में पहुंचे.

उनकी मां सावित्री जिंदल भी राजनीति में हैं. उन्होंने साल 2005 के हिसार उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा. 2009 के चुनाव में अपनी जीत बरकरार रखी. हरियाणा सरकार में वो मंत्री भी रहीं. 2014 के चुनाव में हार के बाद वे 2019 के चुनाव मैदान नहीं उतरीं. 2024 में उन्होंने अपने बेटे नवीन जिंदल के साथ कांग्रेस को छोड़ दिया.

सावित्री जिंदल ने साल 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में हिसार सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. विधायक बनने के बाद उन्होंने बीजेपी को अपना समर्थन दे दिया.