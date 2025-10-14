IPS Y Puran मामले में छुट्टी पर भेजे गए शुत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह को मिला DGP का प्रभार

हरियाणा सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे वाई पूरण कुमार की कथित आत्महत्या मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर विपक्ष के हमले और कुमार के परिवार की ओर से आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के बीच राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है. इसके बाद हरियाणा के डीजीपी का प्रभार ओम प्रकाश सिंह को सौंपा गया. OP सिंह को हरियाणा डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार मिला है.

उधर, पूरण की पत्नी और भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी अमनीत पी कुमार की पत्नी को भी नोटिस भेजी गई है. अमनीत P कुमार ने पुलिस को अपनी शिकायत में ये लिखा है कि उन्होंने लैपटॉप पुलिस को हैंडओवर कर दिया है. मगर चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक लैपटॉप अभी पुलिस को नहीं सौंपा गया है इसलिए लैपटॉप हैंडओवर करने के लिए परिवार को नोटिस दिया गया है. चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक परिवार ने अपनी शिकायत में लैपटॉप हैंडओवर करने की बात की है मगर अभी तक ये दिया नहीं गया है.

IPS वाई पूरन सुसाइड केस: राहुल गांधी के आने से पहले हरियाणा के DGP को छुट्टी पर भेजा गया

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 2001 बैच के अधिकारी कुमार ने सात अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने आठ पन्नों का ‘अंतिम नोट’ छोड़ा था, जिसमें हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और रोहतक के पूर्व पुलिस अधीक्षक (एसपी) नरेंद्र बिजारणिया सहित आठ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर ‘जातिगत भेदभाव, लक्षित मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान तथा अत्याचार’ का आरोप लगाया गया है. बिजारणिया का शनिवार को तबादला कर दिया गया था.

कुमार का अब तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, क्योंकि परिजनों ने उनकी मांगें पूरी न होने तक इसके लिए सहमति देने से इनकार कर दिया है. हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ के अधिकारी कुमार की पत्नी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं.