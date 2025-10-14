हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPS Y Puran मामले में छुट्टी पर भेजे गए शुत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह को मिला DGP का प्रभार

IPS Y Puran मामले में छुट्टी पर भेजे गए शुत्रुजीत कपूर, ओपी सिंह को मिला DGP का प्रभार

भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी अमनीत पी कुमार ने Y Puran को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कपूर और बिजारणिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 14 Oct 2025 10:50 AM (IST)
हरियाणा सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रहे वाई पूरण कुमार की कथित आत्महत्या मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर विपक्ष के हमले और कुमार के परिवार की ओर से आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग के बीच राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है. इसके बाद हरियाणा के डीजीपी का प्रभार ओम प्रकाश सिंह को सौंपा गया. OP सिंह को हरियाणा डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार मिला है. 

उधर, पूरण की पत्नी और भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी अमनीत पी कुमार की पत्नी को भी नोटिस भेजी गई है. अमनीत P कुमार ने पुलिस को अपनी शिकायत में ये लिखा है कि उन्होंने लैपटॉप पुलिस को हैंडओवर कर दिया है. मगर चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक लैपटॉप अभी पुलिस को नहीं सौंपा गया है इसलिए लैपटॉप हैंडओवर करने के लिए परिवार को नोटिस दिया गया है. चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक परिवार ने अपनी शिकायत में लैपटॉप हैंडओवर करने की बात की है मगर अभी तक ये दिया नहीं गया है.

IPS वाई पूरन सुसाइड केस: राहुल गांधी के आने से पहले हरियाणा के DGP को छुट्टी पर भेजा गया

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के 2001 बैच के अधिकारी कुमार ने सात अक्टूबर को चंडीगढ़ के सेक्टर-11 स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. उन्होंने आठ पन्नों का ‘अंतिम नोट’ छोड़ा था, जिसमें हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर और रोहतक के पूर्व पुलिस अधीक्षक (एसपी) नरेंद्र बिजारणिया सहित आठ वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर ‘जातिगत भेदभाव, लक्षित मानसिक उत्पीड़न, सार्वजनिक अपमान तथा अत्याचार’ का आरोप लगाया गया है. बिजारणिया का शनिवार को तबादला कर दिया गया था.

कुमार का अब तक पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं किया गया है, क्योंकि परिजनों ने उनकी मांगें पूरी न होने तक इसके लिए सहमति देने से इनकार कर दिया है. हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ के अधिकारी कुमार की पत्नी को मनाने का प्रयास कर रहे हैं.

Published at : 14 Oct 2025 10:50 AM (IST)
IPS Chandigarh News HARYANA NEWS CRIME NEWS
