IPS वाई पूरन सुसाइड केस: राहुल गांधी के आने से पहले हरियाणा के DGP को छुट्टी पर भेजा गया
IPS Y Puran Suicide Case: हरियाणा में आईपीएस वाई पूरन की आत्महत्या के बाद, सरकार ने डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया है और रोहतक के एसपी का तबादला कर दिया है.
हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन सुसाइड केस में रोज नए मोड़ आ रहे हैं. आत्महत्या के सात दिन बाद अब हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को नायब सैनी सरकार ने छुट्टी पर भेज दिया है. इससे पहले ही रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया का ट्रांसफर किया जा चुका है.
बता दें, आज (मंगलवार, 14 अक्टूबर) को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान चंडीगढ़ आ रहे हैं. दोनों नेता यहां आईपीएस वाई के परिवार से मिलेंगे. इससे पहले ही हरियाणा के डीजीपी को लीव पर भेज दिया गया है.
