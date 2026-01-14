हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापंजाब-हरियाणा में भीषण ठंड, सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान

पंजाब-हरियाणा में भीषण ठंड, सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान

Chandigarh News: राज्य के कई हिस्सों और पड़ोसी पंजाब में सुबह के समय कोहरे के कारण दृश्यता कम रही. दिन के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 14 Jan 2026 10:01 PM (IST)
पंजाब और हरियाणा में बुधवार (14 जनवरी) को कई जगहों पर कड़ाके की ठंड जारी रही. न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में गिरावट दर्ज की गई. मौसम विभाग ने बताया कि हिसार में रात का तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से छह डिग्री कम है. राज्य के कई हिस्सों और पड़ोसी पंजाब में सुबह के समय कोहरे के कारण दृश्यता कम रही. दिन का तापमान तेजी से गिरा, चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 10 डिग्री कम था.

चंडीगढ़ में इतना दर्ज किया गया तापमान 

यहां मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि चंडीगढ़ में 25 जनवरी, 2024 को अधिकतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और आठ जनवरी, 2013 को अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था.

मंगलवार (13 जनवरी) को चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. हरियाणा के अंबाला में भी दिन में कड़ाके की ठंड पड़ी और तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से नौ डिग्री कम था. करनाल में अधिकतम तापमान 10.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से आठ डिग्री कम था, जबकि हिसार में अधिकतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से सात डिग्री कम था.

पंजाब के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड

पंजाब में होशियारपुर का अधिकतम तापमान 8.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से नौ डिग्री कम है. अमृतसर, पटियाला, लुधियाना और गुरदासपुर में भी दिन में कड़ाके की ठंड पड़ी, जहां अधिकतम तापमान क्रमशः 8.8 डिग्री, 9.6 डिग्री, 10.8 डिग्री और 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इन जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य से नौ डिग्री तक कम था.

हरियाणा में कितना रहा तापमान

मौसम विभाग के मुताबिक, हरियाणा के नारनौल में न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस और भिवानी में 1.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. गुरुग्राम में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस, अंबाला में 4.9 डिग्री सेल्सियस, करनाल में 3.6 डिग्री सेल्सियस, फरीदाबाद में 4.3 डिग्री सेल्सियस और रोहतक में 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. ये तापमान सामान्य से पांच डिग्री तक कम था. 

मौसम विभाग ने दी यह जानकारी

मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब में बठिंडा और फरीदकोट में पारा 3.2 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में 4.3 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 5.4 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 4.4 डिग्री सेल्सियस, होशियारपुर में 5.6 डिग्री सेल्सियस और मानसा में 5.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. ये तापमान सामान्य से चार डिग्री तक कम थे.

Published at : 14 Jan 2026 09:57 PM (IST)
Chandigarh News HARYANA NEWS PUNJAB NEWS
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL

एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

