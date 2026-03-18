हरियाणा: राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले रामकिशन गुर्जर, 'जो क्रॉस वोटिंग में शैली चौधरी का नाम...'

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर विवाद छिड़ने के बाद कांग्रेस के कई विधायकों के नाम कथित तौर पर सामने आए. नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी का नाम इसमें उछाला गया तो उनके पति और हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राम किशन गुर्जर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया. बुधवार (18 मार्च) को उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और साफ तौर से कहा कि जो लोग क्रॉस वोटिंग में शैली चौधरी का नाम ले रहे हैं वे इसका सबूत दें.

उन्होंने कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल के बयानों पर जवाब दिया, जिसमें उन्होंने 'मुंह में राम बगल में छुरी' की बात कही थी. गुर्जर ने कहा, ''गीता भुक्कल को राम नाम से क्या दिक्कत है. उन्होंने शैली चौधरी के CM के घर जाने की बात भी कही है वे इसका भी सबूत दें. वे उन्हें कानूनी नोटिस देंगे.

कांग्रेसी ही कांग्रेस में शिकार हो रहा- राम किशन गुर्जर

राम किशन गुर्जर ने नारायणगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आगे कहा, ''कांग्रेस में अंतर्कलह है. कांग्रेसी ही कांग्रेस में शिकार हो रहा है. वे अपने भविष्य का फैसला अपने कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत के बाद लेंगे. वे नारायणगढ़ के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे.'' वहीं शैली चौधरी का क्या फैसला रहेगा इस पर उन्होंने बात कांग्रेस पार्टी पर छोड़ दी. उन्होंने साफ तौर से कहा कि पार्टी अगर उन्हें निकालना चाहती है तो फैसला ले, वे अपना भविष्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर तय करेंगे.

तरुण भंडारी से शैली चौधरी के मिलने पर क्या बोले राम किशन?

उन्होंने दावा करते हुए ये भी कहा कि शैली चौधरी के वोटिंग के दौरान 3 बार वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद उनके वोट को OK किया गया. उनके वोट पर भाजपा ने एतराज जताया था, कांग्रेस के एजेंटों को यह बात रखनी चाहिए. शैली चौधरी पर आरोप तरुण भंडारी से भी मिलने के लगे थे जिस पर उन्होंने कहा, ''शैली चौधरी की तबीयत ठीक नही थी तो उन्होंने उन्हें रास्ते में मिलने के दौरान गाड़ी मंगवाने के लिए कहा था. तरुण भंडारी कांग्रेस में रहे हैं तो उनके साथ मिलना जुलना रहा है.'' राम किशन गुर्जर की पत्नी शैली चौधरी नारायणगढ़ से विधायक हैं.