हरियाणा राज्यसभा चुनाव: किन विधायकों ने की क्रॉस वोटिंग? कांग्रेस ने गिनाए 4 नाम

हरियाणा राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम गिनाए हैं. हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने दिल्ली में बुधवार (18 मार्च) को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि नारायणगढ़ की विधायक शैली चौधरी, सदौरा से विधायक रेणु बाला, पुनहाना से विधायक मोहम्मद इलियास और हथीन से मोहम्मद इसराइल ने क्रॉस वोटिंग की है. उन्होंने कहा कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की सिफारिश की गई है.

हालांकि बीके हरिप्रसाद ने पांचवें विधायक का नाम नहीं लिया क्योंकि कुल पांच कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोट किया था. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने डिसिप्लिनरी कमेटी को जानकारी दे दी है. आज इन सभी विधायकों को शोकॉज नोटिस भेजा जाएगा.

Delhi: Senior Congress leader BK Hariprasad addresses a press conference on the Haryana Rajya Sabha election results.



He says, "Election Commission and the Bharatiya Janata Party acted together to defeat the Congress Dalit candidate...Around five to six votes were declared… pic.twitter.com/VGGOrAfOO8 — IANS (@ians_india) March 18, 2026

EC और BJP ने मिलकर साजिश रची- बीके हरिप्रसाद

वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, ''हरियाणा में राज्यसभा का जो चुनाव हुआ है, उसमें चुनाव आयोग और BJP ने पैसे और पावर का इस्तेमाल कर कांग्रेस के दलित उम्मीदवार को हराने की साजिश रची. लगभग पांच से छह वोट अमान्य घोषित किए गए. 2016 में भी ऐसी ही स्थिति पैदा हुई थी, जब कांग्रेस के 14 में से 13 वोट अमान्य घोषित कर दिए गए थे. इस बार भी इन लोगों को पता था कि इनके पास संख्याबल नहीं है, इसके बावजूद सेकेंड उम्मीदवार को निर्दलीय के तहत समर्थन करके कांग्रेस के दलित प्रत्याशी को हराने की पूरी कोशिश की.

उन्होंने आगे बताया कि पार्टी से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और मैं दोनों हर बैलेट पेपर बैठकर देख चुके हैं. हमारे 37 वोट थे, इसमें 5 या 6 अवैध घोषित कर दिए गए क्योंकि इनको पता था कि इनके पास नंबर नहीं हैं. हमारे कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग भी की है. मैंने और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बैलेट पेपर देखा है, उसके तहत चार विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की. हमने इनलोगों के ऊपर शोकॉज नोटिस जारी करने के लिए सुझाव दिया है."

VIDEO | Delhi: On alleged horse trading in Rajya Sabha Polls in Haryana, Congress leader BK Hariprasad says, “The disciplinary committee will submit its report, after which action will be taken against MLAs who cross-voted, with approval from the party leadership. It is a BJP… pic.twitter.com/Gb0EZUBDEG — Press Trust of India (@PTI_News) March 18, 2026

क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों पर क्या होगा एक्शन?

जब उनसे पूछा गया कि क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? इस पर बीके हरिप्रसाद ने कहा, ''इसकी एक प्रक्रिया है. पहले डिसिप्लिनरी कमेटी हमारे पास रिपोर्ट भेज देगी. विधायकों को निष्कासित या सस्पेंड करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का अनुमति लेनी पड़ेगी. उसके बाद हमलोग एक्शन लेंगे. जिसने भी क्रॉस वोटिंग की है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी.''

बीजेपी का पॉलिटिकल विंग बन गया है चुनाव आयोग- बीके हरिप्रसाद

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग अभी बीजेपी का पॉलिटिकल विंग बन गया है. बीजेपी का षडयंत्र हमलोग पहले से जानते हैं इसलिए हमलोग हरियाणा के विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट करने के लिए सोच रहे थे लेकिन फिर बगल में हिमाचल ले गए. बीजेपी के ऑब्जर्वर समेत तीन नेता ट्रक से पैसे लेकर पहुंच गए थे और रास्ते में हमारे विधायकों को पैसा का ऑफर किया इसलिए हमलोगों ने शिकायत दर्ज कराने के लिए पत्र तैयार किया था. इनलोगों के ऊपर PMLA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए.

हमारे पास फोन रिकॉर्ड हैं- बीके हरिप्रसाद

उन्होंने दावा करते हुए कहा, ''हमारे पास फोन रिकॉर्ड हैं. हमलोगों ने उधर ही उसे गिरफ्तार कराने की कोशिश की लेकिन तब तक उनलोगों ने जगह खाली कर दिया था इसलिए वो कंप्लेंट वैसे ही पेंडिंग है. चुनाव आयोग को शिकायत करने से कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि वो बीजेपी का हिस्सा है. वो बीजेपी का फ्रंटल संगठन बन गया है जैसे बीजेपी का हिंदू महासभा, बजरंग दल है, चुनाव आयोग का संवैधानिक महत्व खत्म कर दिया गया है.