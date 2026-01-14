माघी मेला कॉन्फ्रेंस: CM मान बोले- बजट में महिलाओं को 1000 रुपये का वादा पूरा होगा

पंजाब के मुक्तसर में माघी मेला के उपलक्ष्य पर आयोजित राजनीतिक कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है. इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया मौजूद रहे. इस बीच विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने अधिकांश वादे पूरे कर दिए हैं. लेकिन एक वायदा जो महिलाओं को हर महीने 1 हजार रुपए देने का था, वो भी इस बजट में दे दिया जाएगा.

सीएम मान ने विपक्ष पर बोला हमला

मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी राजनीतिक दल अब ये इंतजार में बैठे हैं कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में तो उनकी सरकार बनाने की बारी आ जाएगी. उन्होंने कहा कि जनता को ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसे वोट करना है, यह बताने की जरूरत नहीं है.

भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के लोगों को बड़ी मुश्किल से कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी से छुटकारा मिला है. ये राजनीतिक दल अब दोबारा सरकार बनाने की बात कर रहे हैं. लेकिन यह मुमकिन नहीं है.

कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या बोले मनीष सिसोदिया?

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और पंजाब आम आदमी पार्टी प्रभारी मनीष सिसोदिया ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब में नारा दिया था कि एक मौका अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को दें. लेकिन अब लोगों ने अगला मौका भी भगवंत मान को देने का मन बना लिया है क्योंकि मौजूदा सरकार के चार साल के कार्यकाल पर जनता ने मोहर लगा दी है.

मनीष सिसोदिया ने कहा कि मौजूदा सरकार ने नशे को खत्म करने पर काम किया है, किसानों और मजदूरों के लिए काम किया है और एक और मौका पंजाब की जनता भगवंत मान को देने जा रही है, यह बात यहां मौजूद जनता से साफ हो गई है.