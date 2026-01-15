हरियाणा: नूंह में पहले बस स्टैंड पर झगड़ा, फिर कब्रिस्तान के पास दो पक्षों में हुई पत्थरबाजी

नूंह जिले के महू चोपड़ा इलाके में एक बार फिर दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई है. सूत्रों के अनुसार यह घटना पुरानी रंजिश के चलते हुई, जिसमें पत्थरबाजी की गई. पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित कर लिया. घटना में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है.

जानकारी के मुताबिक, यह विवाद 8 जनवरी को महू बस स्टैंड पर हुए झगड़े से जुड़ा हुआ है. उस दिन दो पक्षों के बीच हुए विवाद के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे. पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर कुल 66 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है.

सोशल मीडिया पर पत्थरबाजी का वीडियो वायरल

जानकारी के अनुसार, उसी रंजिश को लेकर अब बुधवार (14 जनवरी) शाम को कब्रिस्तान के पास दोबारा पत्थरबाजी हुई. एक पक्ष से कय्यूम पुत्र हाजी रहमत और दूसरे पक्ष से फकरू पुत्र आमीन दोनों निवासी महू के गुट शामिल बताए जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर पत्थरबाजी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है.

पुलिस ने दोनों पक्षों को कराया शांत

स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को शांत कराया और स्थिति काबू में कर ली. पुलिस ने बताया कि फिलहाल कोई गंभीर क्षति या चोट नहीं आई है, लेकिन मामले की जांच जारी है. पुलिस ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है.

