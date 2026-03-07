हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा महिला आयोगी अध्यक्ष रेनू भाटिया की रैपर बादशाह को नसीहत, 'हरियाणा की बेटियों का रखें सम्मान'

हरियाणा महिला आयोगी अध्यक्ष रेनू भाटिया की रैपर बादशाह को नसीहत, 'हरियाणा की बेटियों का रखें सम्मान'

Badshah Controversy: हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने बादशाह को हरियाणा की संस्कृति और महिलाओं के सम्मान का ध्यान रखने की सलाह दी. साथ ही पुलिस से स्पा सेंटरों पर सख्ती की मांग की.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 07 Mar 2026 10:07 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने बॉलीवुड सिंगर और रैपर बादशाह को कड़े शब्दों में संदेश दिया. उन्होंने कहा कि उन्हें हरियाणा की संस्कृति और महिलाओं के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर बादशाह को अपनी लोकप्रियता और पहचान कायम रखनी है तो उन्हें हरियाणा के मान-सम्मान को बनाए रखना होगा.

रेनू भाटिया ने कहा कि किसी भी गीत या प्रस्तुति के माध्यम से हरियाणा की बहू-बेटियों का अपमान नहीं होना चाहिए. उन्होंने हरियाणवी रागनी और मंचों पर हो रहे अश्लील गानों और डांस पर भी चिंता जताई और कहा कि यह राज्य की संस्कृति के अनुरूप नहीं है. महिला आयोग को इस तरह की गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही हैं. उन्होंने कलाकारों से समाज में सकारात्मक संदेश देने की अपील की.

52 गामो के हरियाणवी रागनी पर महिला आयोग का बड़ा ब्यान

रेनू भाटिया ने कहा यह रागिनी गायक महिला के जज्बे पर लिखे, इनकी कलम थक जाएगी महिला के चरित्र को इस प्रकार से बखान ना करें. रेनू भाटिया ने कहा हरियाणा में बढ़ रहे अश्लील डांस अश्लील गानों को लेकर बहुत सारी शिकायतें मुझे मिल रही है. उन्होंने कहा कि यह हमारी संस्कृति नहीं है. रेनू भाटिया ने कहा कि 70-70 साल के बुजुर्ग महिला डांसरों के साथ एंटरटेनमेंट कर रहे, पैसे उड़ाते है. पैसे उड़ाकर बहु-बेटियों का अपमान कर रहे, आपको आपका बेटा पोता देखेगा, क्या संदेश दे रहे हो.

हरियाणा में चल रहे स्पा सेंटर पर रेणु भाटिया का बड़ा ब्यान

स्पा का मतलब हेल्थ से है, सपा की आड़ में गलत धंधे करना ये गलत है. पुलिस को सख्ती करनी होगी. एसपी को साफ संदेश है ऐसे काम रोके जाए. हिसार के स्कूल में बच्चियों के मुर्गा बनाने का वीडियो वायरल होने पर महिला आयोग को संज्ञान लेना चाहिए. चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने कहा मैं कल हिसार जा रही हूं यह संवेदनशील मामला है. मैं बच्चियों से भी मिलूंगी अगर बच्चियां सुरक्षा मांगना चाहती है सुरक्षा दिलाऊंगी. इस मामले में सख्त कार्रवाई होगी.

ये भी पढ़िए- Rajasthan News: राजस्थान में कब हैं पंचायत चुनाव? पंचायती राज चुनाव को लेकर आ गई बड़ी अपडेट, एक क्लिक में जानें

Published at : 07 Mar 2026 10:07 PM (IST)
Tags :
Badshah Renu Bhatia Haryana Women Commission HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
हरियाणा महिला आयोगी अध्यक्ष रेनू भाटिया की रैपर बादशाह को नसीहत, 'हरियाणा की बेटियों का रखें सम्मान'
महिला आयोगी अध्यक्ष रेनू भाटिया की रैपर बादशाह को नसीहत, 'हरियाणा की बेटियों का रखें सम्मान'
हरियाणा
Faridabad News: कार के अंदर दो भाइयों के शव बरामद, एक था पूर्व फौजी, जांच में जुटी पुलिस
फरीदाबाद: कार के अंदर दो भाइयों के शव बरामद, एक था पूर्व फौजी, जांच में जुटी पुलिस
हरियाणा
Karnal News: करनाल में डॉक्टर-पुलिस विवाद बढ़ा, हड़ताल से मरीजों की बढ़ी परेशानी
करनाल: पुलिस-डॉक्टर विवाद थमने का नहीं ले रहा नाम, हड़ताल से मरीजों की बढ़ी परेशानी
हरियाणा
Panipat News: जीटी रोड पर तेज रफ्तार जेसीबी ने साइकिल सवार को कुचला, बुजुर्ग की मौके पर मौत
पानीपत: जीटी रोड पर तेज रफ्तार जेसीबी ने साइकिल सवार को कुचला, बुजुर्ग की मौके पर मौत
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War News: तेहरान की ताबड़तोड़ स्ट्राइक जारी, अमेरिका का बारूद..ईरान पर भारी | War| Trump
Sandeep Chaudhary: वरिष्ठ पत्रकारों ने खोला राज, क्या अमेरिका ट्रंप के नीचे दब गया? | LPG Price Hike
Iran- Israel War: 'महायुद्ध' का 8वां दिन, तबाही का भयानक सीन!| IranAttackonIsrae l-America Air Base
Chitra Tripthi: ईरान नहीं झुका, अमेरिका ने किया सबसे बड़े हमले का ऐलान... | Iran Israel War |Trump
Jab Khuli Kitaab Review: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़िया | एक खूबसूरत और परिपक्व प्रेम कहानी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
वेनेजुएला और ईरान के बाद अब अमेरिका के निशाने पर कौन सा देश? ट्रंप ने दिया क्लीयर जवाब
वेनेजुएला और ईरान के बाद अब अमेरिका के निशाने पर कौन सा देश? ट्रंप ने दिया क्लीयर जवाब
बिहार
'उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए', नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर बोलीं राबड़ी देवी
'उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बिहार नहीं छोड़ना चाहिए', नीतीश कुमार को लेकर बोलीं राबड़ी देवी
इंडिया
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
'परमिशन की जरूरत नहीं', ट्रंप के रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की छूट पर आया भारत का रिएक्शन
साउथ सिनेमा
'इन समस्याओं को मैं संभाल लूंगा', पत्नी संगीता संग तलाक की खबरों पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
'इन समस्याओं को मैं संभाल लूंगा', पत्नी संगीता संग तलाक की खबरों पर थलपति विजय ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
4 ओवर में 64 रन लुटाने वाले वरुण चक्रवर्ती की होगी छुट्टी? कप्तान सूर्या ने प्लेइंग 11 पर दिया बड़ा अपडेट 
4 ओवर में 64 रन लुटाने वाले वरुण चक्रवर्ती की होगी छुट्टी? कप्तान प्लेइंग 11 पर दिया अपडेट 
विश्व
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप, फिर दी ये धमकी
'बुरी तरह हारे ईरान ने किया आत्मसमर्पण', पेजेशकियान के खाड़ी देशों से Sorry बोलने पर बोले ट्रंप
ट्रेंडिंग
लड़की को प्रपोज करने पूरे खानदान को ले गया आशिक, महबूबा के घर के बाहर परिवार संग जमकर लगाए ठुमके, वीडियो वायरल
लड़की को प्रपोज करने पूरे खानदान को ले गया आशिक, महबूबा के घर के बाहर परिवार संग जमकर लगाए ठुमके
शिक्षा
यूपीएससी 2025 में पानीपत की कीर्ति का कमाल, चौथे प्रयास में हासिल की 304वीं रैंक
यूपीएससी 2025 में पानीपत की कीर्ति का कमाल, चौथे प्रयास में हासिल की 304वीं रैंक
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget