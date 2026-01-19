हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हरियाणा: अंबाला के 15 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप, सर्च ऑपरेशन शुरू

हरियाणा: अंबाला के 15 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप, सर्च ऑपरेशन शुरू

Ambala Schools News: इस दौरान स्कूलों में छुट्टी कर दी गई. वहीं निजी स्कूल एसोसिएशन ने धमकी को लेकर चिंता जाहिर की है. ईमेल में कहा गया है कि अपने बच्चों को बचा लो और सीएम के कार्यक्रम में न भेजो.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 19 Jan 2026 04:48 PM (IST)
अंबाला के डेढ़ दर्जन के करीब स्कूलों को सोमवार (19 जनवरी) को बम से उड़ाने की धमकी भरी ई मेल मिली. इस धमकी भरे ईमेल से इलाके में हड़कंप मच गया. इसके बाद स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और स्कूल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया. 

इस दौरान स्कूलों में छुट्टी कर दी गई. वहीं निजी स्कूल एसोसिएशन ने धमकी को लेकर चिंता जाहिर की है. अंबाला के ड़ेढ दर्जन के करीब सरकारी व निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरी ई मेल ने अंबाला में हल्ला मचा दिया.

पुलिस शुरू किया सर्च ऑपरेशन

इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली तो पुलिस ने स्कूल के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाकर खंगालना शुरू कर दिया. शुरू में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन कुछ मिनटों में यह संख्या बढ़ती गई और पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए स्कूलों को खंगालना शुरू किया. 

बम स्क्वायड की टीम को करनाल से बुलाया गया. टीम ने स्कूलों के अंदर छानबीन शुरू की. इस दौरान स्कूलों के अंदर बच्चों की छुट्टी कर दी गई. इस बीच बच्चों के अभिभावक भी परेशान दिखाई दिए. धमकी भरी ई मेल में स्कूल को बम से उड़ाने और मुख्यमंत्री के गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में बच्चों को न भेजने और ट्रेन को बम से उड़ाने का जिक्र किया गया है. 

धमकी भरे ईमेल में क्या कहा गया?

मेल में अपने बच्चों को बचा लो बात का जिक्र किया गया है. इस मामले पर DSP हेडक्वार्टर विजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मामले की जांच जारी है और स्कूलों से तालमेल रखते हुए सर्च किया जा रहा है.

स्कूलों को इतनी बड़ी संख्या में धमकी मिलने का यह पहला मामला है. जिसे पुलिस के साथ-साथ स्कूल एसोसिएशन भी गंभीरता से ले रही है. उन्होंने भी एक पत्र पुलिस को सौंपा है और सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग रखी. स्कूलों ने साफ कहा जब तक पुलिस हरी झंडी नही देगी तब तक वे स्कूल नही खोल सकते.

Input By : पीयूष जैन
Published at : 19 Jan 2026 04:48 PM (IST)
Haryana Police Ambala News HARYANA NEWS NAYAB SINGH SAINI
