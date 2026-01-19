हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत: वफादारी को सलाम, पालतू कुत्ते की मौत पर 'तेरहवीं' और भंडारा, मालिक ने दिया अपना सरनेम

पानीपत: वफादारी को सलाम, पालतू कुत्ते की मौत पर 'तेरहवीं' और भंडारा, मालिक ने दिया अपना सरनेम

Panipat News: पानीपत में एडवोकेट बलबीर पंवार के परिवार ने अपने पालतू कुत्ते 'रॉकी पंवार' की मृत्यु पर उसे परिवार के सदस्य की तरह अंतिम संस्कार किया. रॉकी 13 साल से उनके साथ था.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Jan 2026 03:51 PM (IST)
Preferred Sources

साल 1985 में आई फिल्म 'तेरी मेहरबानियां' के कुत्ते 'मोती' की वफादारी आज भी लोगों के जेहन में है, लेकिन हकीकत की एक ऐसी ही कहानी हरियाणा के पानीपत से सामने आई है. यहां एक परिवार ने अपने पालतू कुत्ते की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार और रस्म-क्रिया बिल्कुल घर के सदस्य की तरह की. खटीक बस्ती के रहने वाले एडवोकेट बलबीर पंवार ने न केवल अपने कुत्ते को बेटे की तरह पाला, बल्कि उसे अपना 'पंवार' सरनेम देकर समाज में एक सुंदर उदाहरण पेश किया है.

बलबीर पंवार के घर में पिछले 13 वर्षों से रह रहे इस डॉगी का नाम 'रॉकी पंवार' था. परिवार उसे पालतू जानवर नहीं, बल्कि घर का सबसे लाड़ला सदस्य मानता था. एडवोकेट बलबीर ने बताया कि रॉकी पिछले कुछ समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहा था. काफी इलाज करवाने के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका. रॉकी की मौत के बाद पूरा परिवार गहरे शोक में डूब गया.

हरिद्वार में अस्थि विसर्जन और विधि-विधान से भोज

वफादारी का कर्ज चुकाते हुए पंवार परिवार ने रॉकी का अंतिम संस्कार पूरे विधि-विधान से किया. परिवार के सदस्य रॉकी की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुँचे और वहां पवित्र गंगा में विसर्जन कर पूजा-अर्चना की. रविवार को रॉकी की 'तेरहवीं' के अवसर पर घर में हवन करवाया गया और एक विशाल भंडारे (भोज) का आयोजन किया गया, जिसमें मोहल्ले के लोगों ने शिरकत कर 'रॉकी पंवार' को भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

आंखों में आंसू और यादों का झरोखा

कार्यक्रम के दौरान बलबीर की बेटी वर्षा और परिवार के अन्य सदस्यों की आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे. वर्षा ने बताया, "रॉकी हमारे लिए सिर्फ एक कुत्ता नहीं, मेरा भाई था. उसके जाने से घर में जो खालीपन आया है, उसे कोई नहीं भर सकता." बलबीर पंवार के अनुसार, जानवरों के प्रति यह संवेदनशीलता समाज में जरूरी है क्योंकि वे बेजुबान होकर भी सबसे अधिक वफादार होते हैं.

आज पानीपत की खटीक बस्ती में हुआ यह आयोजन चर्चा का विषय बना हुआ है, जो यह संदेश देता है कि प्रेम और सम्मान केवल इंसानों तक सीमित नहीं है.

Input By : सुमित भारद्वाज
और पढ़ें
Published at : 19 Jan 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Panipat News HARYANA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में 29 मेयर पद के लिए लॉटरी से होगा आरक्षण, 22 जनवरी की तारीख तय
महाराष्ट्र में 29 मेयर पद के लिए लॉटरी से होगा आरक्षण, 22 जनवरी की तारीख तय
इंडिया
'जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने की जरूरत...' आखिर क्यों और किसके रिटायरमेंट को लेकर बोल गए नितिन गडकरी
'जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने की जरूरत...' आखिर क्यों और किसके रिटायरमेंट को लेकर बोल गए नितिन गडकरी
स्पोर्ट्स
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
Advertisement

वीडियोज

Reliance Retail का Quick Commerce बना Profit Machine, Blinkit–Zepto अब भी Loss में | Paisa Live
विरासत में मिले घर की बिक्री: Capital Gains Tax बचाने का सही तरीका | Paisa Live
Noida Software Engineer Death:सिस्टम की लापरवाही ने लेली इंजीनियर की जान | ABP News
Noida Software Engineer Death:बचाई जा सकती थी Yuvraj की जान, सिस्टरम की लापरवाही से हो गया बड़ा हादसा
Breaking News: Aparna Yadav से जल्द तलाक लेंगे Prateek Yadav | UP News | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
'माफी में अब देर हो गई', कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री पर भड़का SC, एमपी सरकार से पूछा- इन पर मुकदमा क्यों नहीं...
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में 29 मेयर पद के लिए लॉटरी से होगा आरक्षण, 22 जनवरी की तारीख तय
महाराष्ट्र में 29 मेयर पद के लिए लॉटरी से होगा आरक्षण, 22 जनवरी की तारीख तय
इंडिया
'जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने की जरूरत...' आखिर क्यों और किसके रिटायरमेंट को लेकर बोल गए नितिन गडकरी
'जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंपने की जरूरत...' आखिर क्यों और किसके रिटायरमेंट को लेकर बोल गए नितिन गडकरी
स्पोर्ट्स
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
‘मैम क्या बोल रहा है? भाभी बोल!’ ड्रेसिंग रूम में विराट कोहली ने ली हर्षित राणा की चुटकी
बॉलीवुड
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
गोविंदा ने भांजे कृष्णा अभिषेक को लेकर किया खुलासा, पत्नी सुनीता से बोले- मुझे सफोकेट मत करो
इंडिया
BJP President Election 2026 Live: BJP अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन ने किया नामांकन, अमित शाह- राजनाथ सिंह बने प्रस्तावक
BJP President Election 2026 Live: BJP अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन ने किया नामांकन, अमित शाह- राजनाथ सिंह बने प्रस्तावक
हेल्थ
Solar Eclipse Health Effects:सूर्य ग्रहण देखने से आंखें ही नहीं, ये अंग भी हो जाते हैं खराब, ऐसे समझें खतरा
सूर्य ग्रहण देखने से आंखें ही नहीं, ये अंग भी हो जाते हैं खराब, ऐसे समझें खतरा
शिक्षा
BMC के मेयर को क्या पार्षदों से ज्यादा मिलती है सैलरी, जानें कितनी होती है तनख्वाह?
BMC के मेयर को क्या पार्षदों से ज्यादा मिलती है सैलरी, जानें कितनी होती है तनख्वाह?
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget