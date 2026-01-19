पानीपत: वफादारी को सलाम, पालतू कुत्ते की मौत पर 'तेरहवीं' और भंडारा, मालिक ने दिया अपना सरनेम

साल 1985 में आई फिल्म 'तेरी मेहरबानियां' के कुत्ते 'मोती' की वफादारी आज भी लोगों के जेहन में है, लेकिन हकीकत की एक ऐसी ही कहानी हरियाणा के पानीपत से सामने आई है. यहां एक परिवार ने अपने पालतू कुत्ते की मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार और रस्म-क्रिया बिल्कुल घर के सदस्य की तरह की. खटीक बस्ती के रहने वाले एडवोकेट बलबीर पंवार ने न केवल अपने कुत्ते को बेटे की तरह पाला, बल्कि उसे अपना 'पंवार' सरनेम देकर समाज में एक सुंदर उदाहरण पेश किया है.

बलबीर पंवार के घर में पिछले 13 वर्षों से रह रहे इस डॉगी का नाम 'रॉकी पंवार' था. परिवार उसे पालतू जानवर नहीं, बल्कि घर का सबसे लाड़ला सदस्य मानता था. एडवोकेट बलबीर ने बताया कि रॉकी पिछले कुछ समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहा था. काफी इलाज करवाने के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका. रॉकी की मौत के बाद पूरा परिवार गहरे शोक में डूब गया.

हरिद्वार में अस्थि विसर्जन और विधि-विधान से भोज

वफादारी का कर्ज चुकाते हुए पंवार परिवार ने रॉकी का अंतिम संस्कार पूरे विधि-विधान से किया. परिवार के सदस्य रॉकी की अस्थियां लेकर हरिद्वार पहुँचे और वहां पवित्र गंगा में विसर्जन कर पूजा-अर्चना की. रविवार को रॉकी की 'तेरहवीं' के अवसर पर घर में हवन करवाया गया और एक विशाल भंडारे (भोज) का आयोजन किया गया, जिसमें मोहल्ले के लोगों ने शिरकत कर 'रॉकी पंवार' को भावभीनी श्रद्धांजलि दी.

आंखों में आंसू और यादों का झरोखा

कार्यक्रम के दौरान बलबीर की बेटी वर्षा और परिवार के अन्य सदस्यों की आंखों में आंसू साफ देखे जा सकते थे. वर्षा ने बताया, "रॉकी हमारे लिए सिर्फ एक कुत्ता नहीं, मेरा भाई था. उसके जाने से घर में जो खालीपन आया है, उसे कोई नहीं भर सकता." बलबीर पंवार के अनुसार, जानवरों के प्रति यह संवेदनशीलता समाज में जरूरी है क्योंकि वे बेजुबान होकर भी सबसे अधिक वफादार होते हैं.

आज पानीपत की खटीक बस्ती में हुआ यह आयोजन चर्चा का विषय बना हुआ है, जो यह संदेश देता है कि प्रेम और सम्मान केवल इंसानों तक सीमित नहीं है.