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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाहरियाणा: गुरुग्राम में ईद के दिन शिव सैनिकों ने बंद कराईं मीट शॉप, जमकर किया हंगामा

हरियाणा: गुरुग्राम में ईद के दिन शिव सैनिकों ने बंद कराईं मीट शॉप, जमकर किया हंगामा

Gurugram News In Hindi: गुरुग्राम में आज शिव सेना ने सदर बाजार में खुली मीट की दुकानों को बंद कर दिया. हालांकि, पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दोबारा मीट शॉप खुलवाई.

By : राजेश यादव | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 21 Mar 2026 08:36 PM (IST)
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दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में आज शिव सेना ने सदर बाजार में खुली मीट की दुकानों को बंद कर दिया. इस दौरान मौके पर गुरुग्राम पुलिस भी पहुंच गई और पुलिस ने बिना लाइसेंस की दुकानों को तो बंद करा दिया लेकिन लाइसेंसी दुकानों को खुलवा दिया. क्यों कि आज ईद का त्योहार भी है.

शिवसेना के जिला प्रभारी संजय ठकराल ने बताया कि नवरात्रि शुरू होने से पहले गुरुग्राम के सदर बाजार मस्जिद के नीचे मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए मार्केट के प्रधान से शिवसेना के कार्यकर्ता मिले थे. उन्होंने कहा था कि फिलहाल रोजे चल रहे हैं और ईद के दिन सुबह 10:00 बजे के बाद सभी दुकान बंद करवा दी जाएगी.

बंद हुई, खुली, फिर बंद हुई मीट की दुकाने

नवरात्रि तक सभी दुकानें बंद भी रहेगी. लेकिन ईद की नमाज खत्म होने के बाद भी दोपहर बाद तक सभी मीट की दुकानें खुली रही तो शिवसेना के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर फिर से सदर बाजार पहुंचे और मीट की दुकानों को बंद करवाया गया. हालांकि, इस दौरान कुछ लाइसेंसी मीट की दुकानों को पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर खुलवा दिया लेकिन वहां से प्रधान ने फिर से बंद कर दिया और नवरात्रि तक सभी मीट की दुकानों को बंद करने का आश्वासन भी दिया. 

10 बजे तक मीट शॉप खोलने का था आदेश

आपको बता दें कि हर साल नवरात्रि से पहले ही गुरुग्राम जिला प्रशासन या नगर निगम गुरुग्राम की सभी मीट की दुकानों को बंद करने के आदेश जारी कर देते हैं. नवरात्रि के दौरान  सभी मीट की दुकानें बंद रहती हैं. इस बार नवरात्रि के बीच में ईद आ गई और ईद के चलते सभी मीट की दुकानों को सुबह 10:00 बजे तक खोलने के आदेश मीट एसोसिएशन के प्रधान ने ही दिए थे. इसके बाद आज कुछ दुकानें जो ईद की नमाज के बाद 10 बजे के बाद भी खुली थी, उन्हें शिवसेना द्वारा बंद करवा दिया गया.

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Published at : 21 Mar 2026 08:36 PM (IST)
Tags :
Gurugram News HARYANA NEWS Eid 2026
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