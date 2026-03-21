मुंबई: रोहित शेट्टी के घर फायरिंग करने वाला एक और आरोपी गिरफ्तार, आगरा से पुलिस ने पकड़ा

प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रोहित शेट्टी के जुहू स्थित आवास पर फायरिंग मामले में वांछित आरोपी प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू को आगरा से गिरफ्तार कर लिया गया है. यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने की.

गिरफ्तार आरोपी प्रदीप शर्मा (23) पुत्र राधा मोहन शर्मा, थाना बाह क्षेत्र के महावीर नगर बिजौली का निवासी है. उसे 21 मार्च 2026 को दोपहर करीब 3:50 बजे महावीर नगर इलाके से पकड़ा गया.

रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, यह मामला 1 फरवरी 2026 की रात का है. जब कुख्यात अंतर्राष्ट्रीय अपराधी शुभम लोनकर गैंग के इशारे पर रोहित शेट्टी के घर पर अंधाधुंध फायरिंग की गई थी. इस घटना का उद्देश्य फिल्म उद्योग, उद्योगपतियों और आम लोगों में दहशत फैलाना और रंगदारी के जरिए वर्चस्व स्थापित करना था. इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच में विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था. जांच के दौरान तकनीकी विश्लेषण और साक्ष्यों के आधार पर मुंबई पुलिस ने यूपी एसटीएफ से सहयोग मांगा. इसके बाद आगरा में संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई की गई.

सोशल मीडिया पर गैंग की गतिविधियों से प्रभावित था आरोपी

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह सोशल मीडिया पर गैंग की गतिविधियों से प्रभावित हुआ था और अपने साथियों के साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं में शामिल हुआ. उसने कबूल किया कि उसके साथी शिवम दुबे ने उसे इस वारदात की जानकारी दी थी. जिसके बाद उसने विष्णु कुशवाहा और दीपक को इस काम के लिए तैयार किया. बाद में दीपक ने मुंबई जाकर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की.

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दीपक और विष्णु कुशवाहा समेत पांच अन्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में पहले ही 15 फरवरी 2026 को दीपक, विष्णु कुशवाहा समेत पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. प्रदीप शर्मा घटना के बाद से फरार चल रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था. गिरफ्तार आरोपी को आगरा में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

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