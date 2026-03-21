नूंह में ईद का जश्न, नमाज के बाद गले मिले लोग, अमन और एकता की दी मिसाल

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







शनिवार को देशभर में हर्षोल्लास के साथ मुसलमानों का सबसे बड़ा पर ईद उल फितर मनाया गया. हरियाणा के नुहं में भी ईद की नमाज शांति पूर्वक सम्पन्न हुई. यहां नमाजियों ने अमन और चैन के लिए दुआ की. ईद-उल-फितर के अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग नए-नए कपड़े वे तरह-तरह की खुशबू के इत्र लगाकर ईदगाह में नमाज अता करने के लिए पहुंचे.

नूंह मेवात पिनगवां की शाही ईदगाह में मुसलमान जब नमाज पढ़ने के लिए एक साथ खड़े हुए और एक साथ हजारों हाथों ने मुल्क व दुनिया में अमन व शांति के लिए दुआ मांगी तो नजारा देखने लायक था. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे.

अमन-भाई चारा बढ़ाने की अपील

नूंह जिले के पिनगवां कस्बे की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना जहीर ने ईदगाह पिनगवां में ईद उल फितर की नमाज अता कराई. नमाज अद करने से पहले मौलाना जहीर ने मुसलमानों को बुराइयों से बचने और अच्छाई के रास्ते पर चलने की सीख दी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया व देश में अमन शांति बरकरार रहनी चाहिए. ईद उल फितर अमन व शांति का प्रतीक है.

मिलजुल त्यौहार मनाते हैं लोग

इसके अलावा ईदगाह में नमाज अदा करने आए मुसलमानों ने बातचीत के दौरान कहा की उन्हें ईद उल फितर की नमाज अदा करने से बड़ी खुशी मिलती है. यह त्यौहार हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है. नूंह जिले में दशकों से हिंदू-मुस्लिम एकता बरकरार रही है. ईद हो या दीपावली हो हिंदू - मुस्लिम दोनों समाज के लोग एक-दूसरे के घर खाना खाने जाते हैं. आपस में मिठाइयां बांटते हैं. यही इस इलाके की सबसे बड़ी पहचान है. भविष्य में भी अमन व शांति बरकरार रहे. इसकी हर संभव कोशिश की जाती है.

यहां कभी कोई बंटवारा नहीं हुआ

युवाओं का कहना है कि लोगों को जाति-धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन यह इलाका ना कभी बंटा है और ना ऐसी ताकतों को कामयाब होने देगा. नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक-दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी. बाद में टोलियों में दिनभर युवा एक-दूसरे के घर खाना खाने जाते दिखे. खास बात यह रही कि ईरान इजरायल के बीच चल रहे हैं युद्ध में शांति की दुआ भी की गई ताकि युद्ध में इंसानियत का क़त्ल न हो.