हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणानूंह में ईद का जश्न, नमाज के बाद गले मिले लोग, अमन और एकता की दी मिसाल

नूंह में ईद का जश्न, नमाज के बाद गले मिले लोग, अमन और एकता की दी मिसाल

Eid Ul Fitr 2026: नमाजियों ने अमन और चैन के लिए दुआ की. ईद-उल-फितर के अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग नए-नए कपड़े वे तरह-तरह की खुशबू के इत्र लगाकर ईदगाह में नमाज अता करने के लिए पहुंचे.

By : लियाकत अली, नूंह | Updated at : 21 Mar 2026 02:23 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

शनिवार को देशभर में हर्षोल्लास के साथ मुसलमानों का सबसे बड़ा पर ईद उल फितर मनाया गया. हरियाणा के नुहं में भी ईद की नमाज शांति पूर्वक सम्पन्न हुई. यहां नमाजियों ने अमन और चैन के लिए दुआ की. ईद-उल-फितर के अवसर पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग नए-नए कपड़े वे तरह-तरह की खुशबू के इत्र लगाकर ईदगाह में नमाज अता करने के लिए पहुंचे.

नूंह मेवात पिनगवां की शाही ईदगाह में मुसलमान जब नमाज पढ़ने के लिए एक साथ खड़े हुए और एक साथ हजारों हाथों ने मुल्क व दुनिया में अमन व शांति के लिए दुआ मांगी तो नजारा देखने लायक था. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे.

अमन-भाई चारा बढ़ाने की अपील

नूंह जिले के पिनगवां कस्बे की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना जहीर ने ईदगाह पिनगवां में ईद उल फितर की नमाज अता कराई. नमाज अद करने से पहले मौलाना जहीर ने मुसलमानों को बुराइयों से बचने और अच्छाई के रास्ते पर चलने की सीख दी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया व देश में अमन शांति बरकरार रहनी चाहिए. ईद उल फितर अमन व शांति का प्रतीक है.

मिलजुल त्यौहार मनाते हैं लोग

इसके अलावा ईदगाह में नमाज अदा करने आए मुसलमानों ने बातचीत के दौरान कहा की उन्हें ईद उल फितर की नमाज अदा करने से बड़ी खुशी मिलती है. यह त्यौहार हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है. नूंह जिले में दशकों से हिंदू-मुस्लिम एकता बरकरार रही है. ईद हो या दीपावली हो हिंदू - मुस्लिम दोनों समाज के लोग एक-दूसरे के घर खाना खाने जाते हैं. आपस में मिठाइयां बांटते हैं. यही इस इलाके की सबसे बड़ी पहचान है. भविष्य में भी अमन व शांति बरकरार रहे. इसकी हर संभव कोशिश की जाती है.

यहां कभी कोई बंटवारा नहीं हुआ

युवाओं का कहना है कि लोगों को जाति-धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश हो रही है, लेकिन यह इलाका ना कभी बंटा है और ना ऐसी ताकतों को कामयाब होने देगा. नमाज के बाद लोगों ने गले मिलकर एक-दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी. बाद में टोलियों में दिनभर युवा एक-दूसरे के घर खाना खाने जाते दिखे. खास बात यह रही कि ईरान इजरायल के बीच चल रहे हैं युद्ध में शांति की दुआ भी की गई ताकि युद्ध में इंसानियत का क़त्ल न हो.

और पढ़ें
Published at : 21 Mar 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Nuh News HARYANA NEWS Eid Ul Fitr 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हरियाणा
नूंह में ईद का जश्न, नमाज के बाद गले मिले लोग, अमन और एकता की दी मिसाल
नूंह में ईद का जश्न, नमाज के बाद गले मिले लोग, अमन और एकता की दी मिसाल
हरियाणा
Karnal News: करनाल बस स्टैंड वर्कशॉप में लगी भीषण आग, चपेट में आई 3 रोडवेज बसें, शॉर्ट सर्किट की आशंका
करनाल बस स्टैंड वर्कशॉप में लगी भीषण आग, चपेट में आई 3 रोडवेज बसें, शॉर्ट सर्किट की आशंका
हरियाणा
गुरुग्राम: स्कूलों को बम की धमकी देने वाला गिरफ्तार, 9 साल पहले बांग्लादेश से आया था, बनवाए फर्जी कागज
गुरुग्राम: स्कूलों को बम की धमकी देने वाला गिरफ्तार, 9 साल पहले बांग्लादेश से आया था, बनवाए फर्जी कागज
हरियाणा
नूंह: रमजान के आखिरी जुमे पर जुटी भारी भीड़, सुबह 9 बजे होगी ईद की नमाज
नूंह: रमजान के आखिरी जुमे पर जुटी भारी भीड़, सुबह 9 बजे होगी ईद की नमाज
Advertisement

वीडियोज

“बॉक्स ऑफिस पर ‘धुरंधर 2’ का जलवा, लेकिन ध्रुव राठी के बयान से छिड़ा नया विवाद”
Sansani: बारूदी भूल-भुलैया में फंस गया अमेरिका ? | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
बहुत हुआ...अब शुरू होगा परमाणु युद्ध?
महायुद्ध की जंग हुई तेज !
ईरान युद्ध के कहर से दुनिया पर फूटा 'महंगाई बम'?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mamata Banerjee: ईद के मौके पर सियासी वार! ममता बनर्जी ने BJP पर बोला हमला, कहा-'हम अपने हक की लड़ाई...'
ईद के मौके पर सियासी वार! ममता ने BJP पर बोला हमला, कहा- 'हम अपने हक की लड़ाई...'
राजस्थान
Rajasthan News: जयपुर में ईद पर हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल, नमाजियों पर बरसाए फूल, दिया भाईचारे का संदेश
जयपुर में ईद पर हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल, नमाजियों पर बरसाए फूल, दिया भाईचारे का संदेश
क्रिकेट
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में किसी को नहीं मिलेगा आराम, बीसीसीआई ने जारी किया निर्देश
बॉलीवुड
Friday Box Office Collection: फ्राइडे को 'धुरंधर 2' के आगे छूटे 'उस्ताद भगत सिंह' के पसीने, जानें- बाकी फिल्मों का कैसा रहा हाल?
फ्राइडे को 'धुरंधर 2' के आगे छूटे 'उस्ताद भगत सिंह' के पसीने, जानें- बाकी फिल्मों का कैसा रहा हाल?
विश्व
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
ईरान में अब तक 2000 लोगों की मौत, अमेरिका-इजरायल पर भड़का तेहरान, जानें क्या कहा
विश्व
US Military In Middle East: ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
ईरान जंग के बीच अमेरिकी मरीन की एंट्री, जानें कैसे USS पोर्टलैंड और बॉक्सर बदल सकते हैं युद्ध की तस्वीर
फूड
नवरात्रि के व्रत में भरपूर एनर्जी चाहिए तो शाम को खाएं ये डिश, दिनभर रहेंगे तरोजाता
नवरात्रि के व्रत में भरपूर एनर्जी चाहिए तो शाम को खाएं ये डिश, दिनभर रहेंगे तरोजाता
यूटिलिटी
ट्रेन में खाना खाने से पहले जरूर कर लेना ये काम, पता चल जाएगा बासी है या ताजा!
ट्रेन में खाना खाने से पहले जरूर कर लेना ये काम, पता चल जाएगा बासी है या ताजा!
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget