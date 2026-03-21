राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर एक्शन, BJD ने 6 विधायकों को पार्टी से किया सस्पेंड

ओडिशा में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले बीजू जनता दल (BJD) के विधायकों के खिलाफ एक्शन लिया है. बीजेडी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में छह विधायकों को पार्टी से तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है.

इनमें बालीगुड़ा के विधायक चक्रमणि कन्हार, जयदेव से नबा किशोर मल्लिक, चौद्वार कटक से सौविक बिस्वाल, बस्ता से सुबासिनी जेना, तिर्तोल से रमाकांत भोई, बंकी से देवी रंजन त्रिपाठी शामिल हैं. इस आदेश के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन पटनायक की तरफ से इशू किया गया है.

पटनायक ऑफिस से जारी आदेश में क्या कहा गया है?

नोटिस में साफ लिखा है कि 21 मार्च 2026 के दिन उक्त विधायकों को पार्टी से सस्पेंड किया जा रहा है. इस फैसले को पार्टी में तत्काल रूप से लागू किया जाता है. राज्यसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान पार्टी लाइन से इतर जाकर क्रॉस वोटिंग करने के आरोप और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर इन विधायकों पर कार्रवाई की गई है.

आदेश में कहा गया, 'इन विधायकों ने बीजेडी संविधान के मूल सिद्धांत का उल्लंघन किया. यह पार्टी के सामूहिक निर्णयों के प्रति पूर्ण निष्ठा को अनिवार्य बनाता है. उनके कामों को विशेष रूप से 16 मार्च 2026 को हुए राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग ने पार्टी व्हिप और अनुशासन का उल्लंघन किया है.'

क्या है पूरा मामला

दरअसल, हाल ही में संपन्न राज्यसभा चुनाव में भाजपा को चार में से दो राज्यसभा की सीटें मिली हैं. इनमें विपक्षी पार्टी बीजद और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार को एक--एक सीट पर जीत मिली थी. ओडिशा में कुल विधायक 147 हैं. बीजेपी के समर्थक विधायकों और निर्दलीय विधायकों की संख्या 82 थी. राज्यसभा में बीजेपी उम्मीदवार को पहली पसंद के रूप में 93 वोट मिले. यह वास्तविक संख्या से 11 थे. इन्हीं में 8 बीजू जनता दल के विधायक थे और 3 कांग्रेस के विधायक थे. बस इसी के चलते बीजद ने फैसला लेते हुए कार्रवाई की है.

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