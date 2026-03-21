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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणापानीपत में हुई फायरिंग का खुलासा, अमेरिका में बैठे गैंगस्टर ने चलवाईं थी गोलियां, 3 आरोपी गिरफ्तार

पानीपत में हुई फायरिंग का खुलासा, अमेरिका में बैठे गैंगस्टर ने चलवाईं थी गोलियां, 3 आरोपी गिरफ्तार

Panipat News In Hindi: पानीपत में बीती 14 मार्च को मनी एक्सचेंजर के दफ्तर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी. इस मामले में STF और पानीपत CIA-1 की संयुक्त टीम ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

By : सुमित भारद्वाज, पानीपत | Edited By: गौरव अग्निहोत्री | Updated at : 21 Mar 2026 05:34 PM (IST)
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हरियाणा के पानीपत में मनी एक्सचेंजर ऑफिस के बाहर सरेआम फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले तीन बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया है. सोनीपत STF और पानीपत CIA-1 की संयुक्त टीम ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पानीपत के चौटाला रोड से गिरफ्तार किया.

गैंगस्टर रणदीप ने इन युवकों को दिया था रुपए का लालच

गौरतलब है कि बदमाशों ने बीती 14 मार्च को पानीपत के व्यस्त एवं पॉश इलाके असंध रोड मॉडल टाउन स्थित अनेजा पेट्रोल के सामने मनी एक्सचेंजर के दफ्तर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की थी. इस वारदात के बाद इलाके के व्यापारियों में डर का माहौल था, पुलिस तभी से सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी सर्विलांस के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी थी.

पुलिस गिरफ्त में आए तीनों आरोपी सोनीपत जिले के रहने वाले हैं. जिनका नाम संदीप, कुनाल और कृष्ण है. तीनों की उम्र करीब 20-25 वर्ष है. पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. इन तीनों युवकों को पानीपत के कुख्यात गैंगस्टर रणदीप मलिक ने उकसाया था, जो फिलहाल अमेरिका में बैठकर अपना गैंग चला रहा है. गैंगस्टर रणदीप ने इन युवकों से संपर्क किया कर उन्हें महज कुछ रुपए का लालच देकर इस वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार किया.

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तीनों आरोपियों का पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं

पुलिस जांच में सामने आया है कि इन तीनों का पहले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड (आपराधिक इतिहास) नहीं है. यह उनकी पहली ही वारदात थी, जिसमें वे सीधे एक अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर के संपर्क में आकर अपराध की दुनिया में दाखिल हुए. पकड़े गए बदमाशों का संबंध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा पाया गया है.

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Published at : 21 Mar 2026 05:34 PM (IST)
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